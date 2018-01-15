Önce kazan sonra oyna

Aykut Kocaman, kayıp puan sınırını en çok 13 olarak belirlerken tribünlerin hoşlanacağı düzenden daha çok ‘Kazanan oyunun peşinde’ olduğunu açıkça söyledi. Kazanmak için oynayacaklar ve bunu takım disiplini içerisinde yapacaklar

Uzun süre sonra teknik adamının en önemli figür olduğu bir Fenerbahçe'yi takip etmeye başladık... "Önce takım" diyen, oyuncuları için "Meslektaşlarım" ifadesini kullanan, hatta, "Ben değil, onlar başarıyor" açıklamasını yapan Aykut Kocaman'ın, kendisini mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştığı bu koltuğa oturması, camiadaki "Akıl değişikliğinden" oldu. İlk 10 haftanın "Meçhul" takımı için sezonun ikinci yarısı başlarken "Şampiyonluk adayı" apoletinin hazırlanması da bu düşünce evriminin bir parçası. UEFA'nın "Satmadan, alamazsın" diye kelepçelediği bir ortamda, en iyi oyuncularını kaybederek lige başlamasıyla kafalardaki hedef de küçülmüştü. Aykut Hoca, "Biz şampiyonluğa oynayacağız" diyerek önce çıtayı yükseltti. Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'le, Antalya kampını kendi aramızda değerlendirirken şu gerçeklerin ön plana çıktığını gördük: Antalya kampına lig üçüncüsü olarak gelmeleri, bir pozisyonla liderliği kaçırmaları ve son 6 maçtaki 5 galibiyet Fenerbahçeli oyuncuları da bu iddianın bir parçası yaptı. Baskı anlarında "Saklanmayı" seçen futbolcularına "Yeniden" dedirtme adına bu kampta günler yaşandı. Kağıt üstünde fizik gücüne yoğunlaştılar fakat öncelik mental olarak güçlü olduklarını anlatmaktı. Her gün bir futbolcu gazetecilerin karşısına çıktı, kendisinin ve takımının özetini yaptı. Hemen hepsinde kalıp cümleler vardı. Birincisi; "İstatistiklerimizi geliştireceğiz…" Analizlerle oyunu geliştirmek zorundaydılar ve koşu mesafelerinden başlayarak, rakipten kapılan top sayısına kadar nasıl daha iyi olacaklarını anlamışlardı. İkincisi; "Biz" kelimesiyle başlayan cümleler... Rakiplerinin performansları ve kadrolarına baktıklarında, birlikte oldukları anda başarıyı yakalayacaklarını anladılar. Egosu yüksek, yeni bir araya gelmiş ve kendi alanlarını oluşturmanın peşine düşmüş futbolcuların bu düşünce birliğini oluşturmaları önemliydi.

KAYIP SINIRI EN ÇOK 13

Oturmuş oyunlarıyla Beşiktaş ve Başakşehir'i, gösterişli kadrosuyla Galatasaray'ı geride bırakmanın ilk yolunun "Mücadele" olduğuna Fenerbahçe takımındaki herkes ikna olmuş durumda. Bu nedenle fizik kalite çok önemli. Hatta Alper Aşçı'nın planlanmış antrenman programına rağmen, geçmişi iyi geçirmemiş olanlar (Neto, Souza, Skrtel) ağrılarla uğraşıp durdular. Aykut Kocaman, kayıp puan sınırını en fazla 13 olarak belirlerken, tribünlerin hoşlanacağı düzenden daha çok kazanan oyunun peşinde olduğunu açıkça söyledi. Kazanmak için oynayacaklar ve bunu takım disiplini içinde yapacaklar. Top üçüncü bölgeye gelene kadar da bütün oyuncular planın içinde olacak. Sonrasında her şey serbest.

ÖNE ÇIKANLAR

Öne çıkan iki oyuncu vardı... Bir tanesi Fernandao… Brezilyalı, form olarak da istek olarak da Janssen'i de Soldado'yu da geride bıraktı. İlk 11'e adını yazdırırsa şaşmayın. Genç Oğuz Kağan da teknik heyetin güvenini kazandı. Nisan'dan itibaren rekabetin içine ciddi şekilde girecektir.

KONGRE RÜZGÂRI SERT ESİYOR

Mayıs kongresi için Aziz Yıldırım ve Ali Koç kolları tam anlamıyla sıvadılar. Belek'te kamp yapılan otelde taraftar balosu yapılması, oyuncuların dernek üyeleriyle buluşturulması bile rekabetin nasıl sertleşeceğini gösteriyor. Aziz Yıldırım işini hiçbir şekilde şansa bırakmadan, oy vereceklerin gönlünde açık kapı bırakmadan yola koyuldu. Zamanında bir oyla başkan olduğu için her üyenin öneminin farkında. Sonbahardan itibaren kahvaltılı toplantılara başlamıştı. Mümkün olduğu kadar çok üyeye ulaşmaya çalışıyor. Fenerbahçe Koleji'ndeki velilere bile mesajlar çekilerek, ailelerindeki kongre üyelerinin isimlerini bildirmeleri istendi. Ali Koç, Ocak ayında start vereceğini söylemişti. Sosyal medya üstünden adaylığının sıcaklığını korudu. İlk kez 18 Ocak'ta kongre üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecek. Ali Koç etrafında buluşmak isteyenler ilk adımı atıyor. Çağrıda Ali Koç'un adı geçmiyor ama geceye gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe için tarihi bir kongrenin geri sayımı var. Mart ayında Yargıtay kararının açıklanması da bekleniyor bu arada. Daha önce karar sonrasında aday olmayacağını açıklamıştı Aziz Yıldırım. Başkanlık için de Ali Koç'u destekleyeceğini söylemişti. Görünen o ki; yapmayacak.

RAKİBE GÖRE DURUM

Sohbette Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçındaki en iyi oyunun peşinde olduklarını ama bunu her maça yaymalarının mümkün olmadığını söyledi. "Karşımızda bir rakip olduğunu unutmayalım. Onların da bir planı var ve bizi engellemeye çalışacaklar. Bu nedenle nasıl kazanacağımıza karar vereceğiz ve bu planı uygulayacağız. Maça ve rakibe göre durum almalıyız" dedi. Seyredilecek değil, şampiyon olacak takımın ve oyunun peşine düştüler kısacası. Çok koşacak, yardımlaşacak, akıllı olacak ve topu gol alanına taşıyacaklar. Bunu da önce kuvvetle yapacaklar.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Aykut Kocaman ara transfere sıcak bakmıyor. "Üst düzey oyuncu alamayız. Ötekini ise en az 1.5 ay uyum sağlasın diye bekleyeceğiz. İlk altı haftada en önemli maçlarımı oynayacağım zaten. Bu oyuncudan alacağım katkı risk taşıyor" görüşünde. Ama Ozan Tufan'ı takımdan ve kafasından silmesiyle birlikte o bölgeyi öncelikli hale getirdi. Yani; Fenerbahçe belki bir transfer yapar ve orta saha oyuncusu alır. Durum budur.