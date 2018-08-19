GÜRCAN BİLGİÇ

Zor deplasmanın hakkını vererek oynuyorlardı. Malatyaspor'un "önce beraberlik" konsantrasyonunu açmak için, topu kanatlarda dolaştırdılar ama bir türlü istedikleri pozisyonu veya tehlikeyi yaratamadılar. İlk 45 bittiğinde kaleyi tutan bir şut vardı. Cocu, Salı'nın etkisini azaltmak adına muhtemelen beş rotasyon yaptı. Ön taraf tamamen değişince "lisan" problemi de ortaya çıktı. Ayew geçen maçta forma giymesine rağmen hem fizik, hem de form olarak o kadar gerideki dört gün arayla kulübeye kendini anlatamadı (!)

Dördüncü resmi maçı olmasına rağmen halen iskelet kadrosuna karar vermeden oynamak istemesi, bu maçı Cocu için acı bir ders haline getirir umarım. Volkan ve önündeki altılıyı değiştirmiyor. Çünkü şansı yok. Onları yedekleyemiyor bile. Topal - Souza ikilisinin verimi ile oyunu ele geçiriyor ama, iş yönetmeye geldiğinde net bir akıl karışıklığı var.

Mehmet Ekici de Ayew ile birlikte fizik olarak çok gerideydi. Sistem üzerinden değil ama performanslar üstünden de çok geride ve yeterli değil Fenerbahçe.

Malatyaspor'un anlık hataları (Şener -Volkan) değerlendirip öne geçmesi, maçın taktiğinin getirisi aslında. Böyle maçlarda bir - iki pozisyon yakalarsınız ve attığınızda da maç planı tutmuş olur. On dakika önce Silimani bomboş kafa vuruşunu doğru yapsa, başka bir hikaye olacaktı elbette. Cocu ile bu tip maçları daha çok yaşayacak Fenerbahçeliler. Şu anda Aykut Kocaman'dan kalan mirası yiyorlar ve üzerine daha tuğla koymadılar. Daha iyiye götürmek için geldiler, daha iyi transferler yaptılar ama takımı daha farklı yapamadılar. Ayew'e bakıp, "Dirar'ın günahı neydi?" diyorsanız, boşa gitmiş bir transfer hamlesini izah edersiniz.

Ancak Silimani imzasından iki gün sonra giydiği formanın hakkını verecek duruşta. Sahaya çıkan takımda iki - üç oyuncu değişmişken, "zaman gerekiyor" demek size garip gelebilir. Ne yapalım; tüm ayarlar bozuk...