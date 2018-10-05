GÜRCAN BİLGİÇ

Öylesine istekli ve agresif başladı ki maça Fenerbahçe, "Bu maçı kazanacaklar" fikrini yarattı. Yakın oynadılar, temaslı mücadele ettiler, topu bir an önce kapmak adına da birbirlerine yakın olmaya çalıştılar. İlk yarıda da bulabilirlerdi istediklerini, ikincisinde aldılar.

Maçın kazanılmasından öte anlamı vardı aslında. Ligdeki kötü sonuçlar ve pazar günkü Başakşehir maçı öncesinde, bir sinerji yaratması gerekiyordu. Maç oynanacağı gün sosyal medyada Fenerbahçe adına rastlanmaması, çok ciddi bir taraftar umutsuzluğuydu aslında.

Cocu üçlüye dönmesini, "Rakibimiz defans yapacak" mantığıyla açıkladı. Rize maçının ikinci yarısındaki gibi bir ortam ve sonuç aldığı bir düzen üstünden hareket etti. Rize maçına da sonuç verdiğine inandığı Beşiktaş takımıyla çıkmıştı. Oyuncu profili veya yeteneği yerine haftalık performanslarla karar veriyor gibi. Umarım Başakşehir maçına, "kazandık" diye bu düzenle çıkmaz.

Eljif ve Ayew dünkü performansları ile artık kendi alanlarını da oluşturdular. Özellikle Eljif'in alternatif olmaktan çıktığını görmek gerekir. İki gollü Slimani kadro içindeki en güven verici isim iken, topla barışıklığı Eljif'i de ikinci aday yaptı.

Böyle üstün bir oyun ve kazanma duygusu gerekliydi Fenerbahçe'ye. Zagreb'in Brüksel'de kazanmasıyla grupta da iddialı duruma geldiler. Zorlu pazar günü öncesinde morallendiler. Taraftarı tekrar arkalarına aldılar. Stratejik akşamda, her şey Fenerbahçe için güzel oldu.