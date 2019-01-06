Ersun Yanal doğru yolda

Yanal'ın takım toplantılarındaki taraftar vurgusu, forma değerinden bahsetmesi ve hedefi yüksek tutarak oyuncularını baskı altına almaya çalışması doğru stratejidir. Dirar, Fenerbahçe'nin yeni sağ beki olacak, görünüş o… Aatif da ön tarafa ciddi bir alternatif oluşturacak. Ancak Ocak ayı içindeki transferlerde de kullanılırsa şaşırmam

3 SORU 3 CEVAP



1- 'Sıralamadaki yerimiz ne olur bilmem ama ikinci yarıyı zirvede bitireceğiz' diye hedef koyan Ersun Yanal bunu başarabilir mi?

Bu takımla üç maç oynadı. Kadro dışı kalan üç oyuncuyu içeri aldı. Muhakkak ki ay içinde 2-3 transfer daha yapılacak ve kendi takımını inşa edecektir. Ersun hocanın birinci vazgeçilmezi fizik gücüdür. Oyuncularından sürekli talep eder ve belli performanslarının altına düşmelerine de izin vermez. Bunu başarması için rekabet oluşturması gerekiyordu, biraz da olsun sağladı. Şimdi oyuncu verimliliğini yükseltmeyi hedefleyecektir. Slimani, Benzia veya Mehmet Ekici gibi ilk yarının görünmeyen önemli oyuncularını, daha çok sorumluluk alan oyun lideri haline dönüştürmek isteyecektir. Fakat en önemlisi, bu fikri ve hedefi takıma benimsetmesi. Futbolcularla yaptığı toplantılardaki taraftar vurgusu, forma değerinden bahsetmesi ve hedefi yüksek tutarak oyuncularını baskı altına almaya çalışması doğru stratejidir. Çünkü kazanma alışkanlığı olmayan bir grupla beraber onları hem daha özgüvenli hem de daha istekli hale getirmeye çalışıyor. Giresun ve Antalya maçlarındaki oyunun verdiği mesajlar da Ersun hocanın doğru yolda olduğunu gösteriyor.



2- Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın affedilmesi ligin ikinci yarısında takıma nasıl bir katkı sağlar?

3 oyuncu ile beraber aslında Jailson da döndü… Normalde 4 yeni transfer var. Benim hissettiğim bu takımın birinci kalecisi Harun Tekin olacak. Hem yönetim hem Ersun hoca, Volkan Demirel'den liderlik istiyor. Genç oyunculara sahip çıkmasını, onlara hangi kulüpte oynadıklarını hatırlatmasını istiyor. Volkan bu etapta elbette Harun'u da 'rahatsız' edecek, antrenman performansını yükseltecektir. Kulübün efsane oyuncusunun, oynayarak veda etmesi gerekir. Hem Aatif hem de Dirar, Cocu'nun veya Comolli'nin hışmına uğradılar. Dirar Fenerbahçe'nin yeni sağ beki olacak, görünüş o… Aatif da ön tarafa ciddi bir alternatif oluşturacak. Çünkü gerektiğinde santrfor da oynuyor. Ancak Ocak ayı içindeki transferlerde de kullanılırsa şaşırmam.



3- "Kimse Ocak ayında iyi oyuncusunu vermez" diyen Yanal, devre arası transferi için çok da umutlu konuşmadı. Transfer olmazsa eldekiler yarış için yeterli olur mu?

Ersun Yanal takım oyununun öneminin farkında… Fenerbahçe kadrosunu eleştirebiliriz ama 17. olacak kadar da kötü değil. Büyük maçları Trabzonspor hariç kaybetmedi. Bu oyuncu grubunun iki şeye ihtiyacı var: 1- Taktik organizasyon, 2- Kalite… Takımın kendi oyunu; Valbuena, Slimani veya Mehmet Ekici gibi ekstra oyuncuları ön plana çıkartır ama önce bir oyun aklı ve bunu yüksek koşu mesafeleriyle uygulayacak bir takım oluşması lazım. Teknik direktör Ersun Yanal bunu yapabileceğinin farkında. Geçen senenin ezberiyle çok oynamadan, Amerika'yı yeniden keşfetmeden sadece kaleye daha çabuk gidecek bir düzen kurmaya çalışacak. Bu nedenle fizik olarak geride olan 3 yıldızını (Valbuena, Mehmet Ekici, Slimani) belirli seviyeye getirmeli veya onlara alternatif oluşturmalı.