GÜRCAN BİLGİÇ

Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı arasında geçen yıl mayıs ayında oynanan maçın gerginliği sürüyor. Sizce bu durum, sahaya yansır mı, yoksa sakin bir mücadele mi bekliyorsunuz?

Bu soruya kadar benim aklımda böyle bir endişe yoktu. Maç ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında da görmedim. Çünkü sıkıntılar taraftarlar arasında değil, Şenol hoca ve birkaç seyirci ile yaşandı. Zaten korner atışı sırasındakiler hiç normal değildi. Bu nedenle derbi kendi gerginliğinde atmosfer oluşturacak. Zaten sakin olmasını kimse beklemiyor.



Derbide iki takımdan kimlerin öne çıkmasını bekliyorsunuz?

Maçı orta sahalar kazanacak ama kaderi defanslar çizecek. Lens ve Burak Yılmaz Beşiktaş'ın kozları gibi gözükse de Caner ile Gökhan Gönül dikkat edilmesi gereken oyuncular. Fenerbahçe'de ise tüm gözler orta sahalar üstünde olur. Tolgay için farklı bir maç olacak elbette. Ama Soldado faktörü, çevresindekileri de oyuna sokan yapısı ile takımın avantajı. Yine de son söz stoperlere kalacak gibi.



YANAL KAZANMAK ZORUNDA DEĞİL

Fenerbahçe'de zor günler geçiren Ersun Yanal'ın ikinci dönemindeki ilk derbi sınavı Beşiktaş'a karşı olacak… Zenit maçının ışığında bakarsak, nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz?

Kazanmak zorunda olmaması en büyük avantajı. Fenerbahçe ligde diplerde ama şampiyonluk için Beşiktaş'ın üç puan alması şart. Bunu kesinlikle çok iyi değerlendirecektir. Bu kez tüm oyuncularından yararlanabilecek. Taktik dizilişler de yapabilir. Fizik olarak Beşiktaş ile baş edecektir, duran toplarda da pusuya yatacaktır.



Fenerbahçe'de hangi forvet oynasa, 'Diğeri mi forma giyseydi' diye konuşuluyor? Zenit maçındaki gibi Ayew mi ileride olur, yoksa Soldado, Frey ya da Slimani'den birisinin tercihi mi daha doğru olur?

Fenerbahçe'de Soldado artık ilk santrfor. Dirar ve Moses da iki yanındaki forvetler. Önemli olan bu üçlüyü oynatacak orta saha performansı. Tolgay Arslan pas aksiyonu içine girdiğinde sarı-lacivertli takımda fark yarattı. Bir de Valbuena var elbette. En iyi oyuncudan ziyade, en iyi anlaşanlardan oluşacak Fenerbahçe'nin ön tarafı.