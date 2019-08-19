1.5 milyar Euro’luk oyun beklemeyin!

“Kadıköy’e gelecekler, öyle televizyonda seyrettikleri, toplam değerleri 1,5 milyar Euro’ya yaklaşan takımların oynadıkları oyunu beklemesinler. 75 milyon Euro’luk bir takımları ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcuları oynuyor”

Fenerbahçe; G.Saray ve Beşiktaş'ın sürpriz yenilgiler aldığı sezonun ilk haftasında bugün ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Yazarımız GÜRCAN BİLGİÇ sarı-lacivertlilerin şansını yorumladı: 1.5 MİLYAR EURO'LUK OYUN BEKLEMEYİN!



"Kalite sorununu çözdüler. Sırf bu bakış açısı bile iyimser olmak için yeterli"

HAZIRLIK dönemi ve önemli transferlerin gecikmesi Fenerbahçe taraftarını karamsarlığa sürüklese de Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilgileriyle normalleşme dönemine geçtiler. Yeni bir takım kurulduğunun, bunun da bütün imkansızlıklarla yapılmaya çalışıldığının farkına varanlar olsa da şımarık ve kibirli grup, öfkesini ve kızgınlığını her şeyi görmeden sunmaya devam etti.



OYUNDA BİR PROBLEM YOK

Teşhisler önemli oysa ki… Fenerbahçe geçen sezon küme düşen Bursaspor'dan sonra en çok gol kaçıran takım. Bunun tercümesi şu; oyunda bir problem yok, kalitede sorunlar yaşanıyor. Fenerbahçe'de gol beklenen isimler, bu vuruşları başaramamış. Bu sezon olduğu gibi yenilediler ön tarafı. Kalite sorununu çözdüler. Sırf bu bakış açısı bile iyimser olmak için yeterli.



RAKİP ATMASA DA YİYORLAR

Fenerbahçe defansı alarm veriyor. Gencecik bir kaleciye (Altay) umutla bakılıyor. Üç sezondur rakip atmasa bile gol yeme becerisi gösteren bir defans kalitesine sahipler. Aykut Kocaman bunu bir defansif oyuncu sayısını arttırıp çözdü. Ersun Yanal ise yediğinden bir fazlasını atmanın peşinde. Stoperlerin rakip sahaya geçip, pas örgüsüne katılmaları da bu yüzden



ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAK

Bugün Kadıköy'e gelecek olanlar, öyle televizyonda seyrettikleri, toplam değerleri 1,5 milyar Euro'ya yaklaşan takımların oynadıkları oyunu beklemesinler. 75 milyon Euro'luk bir takımları var ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcular oynuyor. Ali Koç yönetimi şapkadan tavşan çıkarmak için uğraşıyor, Ersun Yanal takımı 'sıradanlıktan' kurtarmanın peşinde.



SEYİRCİ DEĞİL, TARAFTAR

Hepsinin arkalarında duran, onlardan vazgeçmeyen, Kadıköy tribünlerini rakip için kâbus haline getiren taraftarına ihtiyacı var. "Taraftar" kelimesi önemli, çünkü takımını seven onlar. Yoksa 'seyirci' derdim. Onlar sonucu seviyor. Fenerbahçe iki sezondur en büyük rakibi olan kendi tribünleriyle yürümeli. Bugün takımla – taraftarının aynı duyguda olup – olmayacağını da göreceğiz.