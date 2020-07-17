GÜRCAN BİLGİÇ

Şampiyonluk yarışının gölgesinde bir derbi bizi bekliyor. Beşiktaş-F.Bahçe mücadelesinden siz ne bekliyorsunuz?

İki takım da ligdeki amaçlarından uzaklaşmışken taraftarlarını gülümsetecek bir performansın peşine düştüler. Beşiktaş için üçüncülük hedefi var… Bu nedenle kazanmak daha anlamlı. Fenerbahçe ise yeni yol haritasında kendisini zorlu bir etapta bulacak. Dikkat ederseniz, söylemler de kendi içinde çok yumuşak ve iddiadan uzak. Bu da maçın keyfini artıracaktır. Oyuncular daha rahat, baskıdan uzak oynayacaklar. Önümüzdeki sezonlarda adı sadece derbi olan ama iddiası bulunmayan daha çok maç seyredeceğiz.



SİL BAŞTAN YAPAMAZLAR

Yeni sezon öncesi bir yanda yabancı kriteri bir yandan da harcama limiti var… Fenerbahçe'yi nasıl bir transfer dönemi bekliyor?

Gündeme düşen isimlere baktığımızda kesinlikle bir planlama var... En azından sol bek alınacağı söyleniyor. Finansal Fair Play nedeniyle hiçbir kulüp 'Sil baştan' yapamaz. Özellikle taraftarların beklediği kariyerli veya "Yıldız" oyuncuların getirilmesi de çok mümkün değil. Bu nedenle en doğru transfer teknik direktör. Oyuncu açısından değil takım performansında iddia yaratabilecek kalitede ve yetenekte bir hoca getirildiğinde sorunlar da yavaş yavaş çözülür.



VEDAT MURİQİ ARTI 2 FORVET DAHA LAZIM

Transferde her şey Vedat Muriqi'in satılmasına bağlı görünüyor, satılması ve satılmaması halinde ne olur?

Muriqi varken bile en az iki forvet alınmak zorunda. Bu noktada muhakkak alternatifler oluşturulmuştur. Eğer Avrupa'ya gidilseydi "Satılmasın" derdim. Ama bu şartlarda hem kısa vadede nakit sorununu gidermek hem de UEFA'nın limitlerinde kalmak için en iyi teklifi değerlendirmek gerekiyor. Unutulmasın bu satıştan yüzde 15'te Rizespor'a gidecek. Yöneticilerin eli kolu bağlı durumda. Fakat ben hâlâ UEFA'nın harcama limitlerinde esneklik yapacağını düşünüyorum.



EROL BULUT MUTLU ETMEZ!

İsim belki açıklanmadı ama tüm ifadelerin işaret ettiği Erol Bulut Fenerbahçe için ilaç olur mu?

Erol Bulut hem Malatya hem de Alanya'da başarılı oldu. Ama oynattığı oyun, Fenerbahçe taraftarını mutlu etmez. Sorun da burada zaten. Ersun Yanal da mutlu edecek oyunu oynatmaya çalıştı, 7 maç üst üste kazanamadı. Burada doğrular devreye girer. Erol Bulut veya bir başkası takımın kalitesini ve yeteneklerine uygun sistemi bulmalı. "Önde bassın, hep saldırsın" takımı görmek isteniyorsa bu bütçe ve oyuncu grubuyla mümkün değil. Dolayısıyla dengeli oyunu birkaç yaratıcı oyuncu ile destekleyecek "Akıl oyunları" Fenerbahçe'ye lazım.



ÖMER FARUK'LA RAHAT

Yeni sezonda 11'de altyapıdan bir oyuncu kuralı var. F.Bahçe buna hazır mı?

Ömer Faruk Beyaz'la birlikte Fenerbahçe en az iki sezon bu kuraldan dolayı sıkıntı yaşamayacak. İki senedir de iyi oyuncular getirdiler. Ayrıca bu konuda tüm takımlar aynı şartlarda yarışıyorlar. Bir oyuncu yüzde 10 demek. Bu da alt yapının değerini ve önemini arttırıp kulüplerin daha ilgili olmalarını mecburi kılar. Yabancı da kısıtlamaya gidileceğine bu tip kuralların olması daha doğrusu.