Löw ikna edilmeli

Bu takım önümüzdeki dönemde Mesut Özil’in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor

Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na geçişinin mantıklı tek bir açıklaması var; 'Saha kenarından hakemleri domine eden Sergen Yalçın veya Fatih Terim ile baş etmek.' Bizim ligimiz sahada minimumla oynanıyor çünkü. VAR hakemlerini baskı altına almayı başaran, maksimum faydayı da sağlıyor. Kalan 10 haftada takım kalitesi ile birlikte, maç sırasında sahadaki hakeme "Bu nasıl düdük?" diye daha gövdeli tepki gösterecek bir figürü oldu. Yani; taşın suyunu çıkarmanın peşindeler.



SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ FARKLI

Ali Koç başkanlığında plan yapacak bir teknik adam olmak mümkün değil. Çünkü söylemler ile eylemler farklı. Oyuncu yetiştirmek, geliştirmek ve satarak kulübü düzlüğe çıkarmak isteyen bir başkan, sezonu tabela üstünden okuyarak karar veriyorsa, sadece geri sayımdasın demektir. Verimlilik esasına göre değil, sosyal medya yorumlarıyla karar opsiyonlarına sahip bir başkan varsa, boş buzdolabından kaz ciğeri pişirmek durumunda olan bir teknik direktör bulmalısınız.



GENÇ KADRO İÇİN EN UYGUN İSİM

Geçmişe baktığınızda yarışmacı bir teknik adamdan başka şansı yok Fenerbahçe'nin. Heoness'in "Arkasında cam kırıkları bırakır" dediği Christoph Daum gibi biri örneğin. Gelir, grubu organize eder, tutamayacağı sözler verir, kazanır ama bir daha hiçbir oyuncusunu ikna edemez. İkinci bakış açısında; bu sezon genç bir kadro oluşturuldu. Bu takım önümüzdeki dönem Mesut Özil'in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor. Şu anda çok sayıda isim konuşuluyor, Joachim Löw, Marcelo Gallardo ve Maurizio Sarri gibi. Mevcut tablodan bakınca keşke Joachim Löw'ü ikna edebilseler.



GALLARDO

River Plate'te 7 sezondur görev yapan Gallardo, yıllık net 8 milyon Euro kazanırken, 12 kupa ile kulüp tarihinin en fazla kupa kaldıran hocası durumunda bulunuyor.



JOACHIM LÖW

Uzun süredir Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, kulüp olarak Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Innsbruck ve Austria Wien'de görev aldı.



MAURIZIO SARRİ

Son olarak Juventus'u şampiyon yapan Sarri, 51 maçta 2.16 puan ortalaması yakaladı. İtalyan hoca, Juventus öncesi çalıştırdığı Chelsea'de ise 63 maçta 2.08 puan ortalamasına ulaşmıştı