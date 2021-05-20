GÜRCAN BİLGİÇ

Gözler Başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı ve sezona sportif direktör olarak başlayıp teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun bu göreve devam edip etmeyeceğinde. Şimdi ne olacak?

Kongre bir hafta ötelendi ama şu ana kadar Ali Koç'tan başka isim ortaya çıkmadı. Çıkması muhtemeller de "Ali bey adaysa, ben yokum" diyorlar.



Yani; tek adaylı bir kongre olacak. Bu aslında güçlü bir destek. Üç yılda yaşananlara baktığımızda Ali Koç, kişisel olarak yaptığı maddi fedakârlıkların, kulübü girdiği darboğazdan çıkarmak için tavırlı davranmasının ve samimiyetinin karşılığını aldı. Yoksa böyle bir tabloda kim olursa olsun, o koltukta tutunamazdı. Kendisine düşen; bu güveni idari ve sportif olarak sahaya yansıtacak, doğru isimlerden kurulu bir yönetim oluşturması. Yine "genç takım" modeline dönerse, tek başına bütün işleri halletmeye çalışırsa, hatalarına yenilerini ekler. Kongre nedeniyle Emre Belözoğlu ile bir yıllık sözleşme yapılmıştı. Tek aday olması demek, Belözoğlu ile devam edeceği anlamını da taşır aslında. Bu ikili birbirlerine güveniyor, ortak karar alıyor ve dinamikleri duygularıyla kontrol ediyorlar. Bence bu statüko değişmeyecektir.



10 TANE GÖNDER, 10 TANE AL DÖNEMİ BİTMELİ!



Fenerbahçe elindeki kadroya nasıl takviyeler yapmalı?

Erol Bulut da, Emre Belözoğlu da takımı rakip ceza sahasına soktu. Pozisyonlara girmesini sağladı. Ama Beşiktaş 5'te bir ile değerlendirirken, Fenerbahçe 11'de birde kaldı. Ciddi bir santrfor performansına ihtiyaçları var. Aynı şekilde 40 maçın sadece 11'inde gol yememişler. Yani defans da sallanmış. O zaman bu bölgeyi de emin ellere teslim etmeleri gerekiyor. Aslında Fenerbahçe'yi Beşiktaş ve Galatasaray'dan öne çıkaran; satabilecek oyuncuları olması.



Altay, Szalai, İrfan Can, Pelkas, Ozan Tufan gibi genç ve piyasası olan değerleri var. Ama en fazla iki oyuncusunu satmalı, bu bütçe ile de umut vadeden değil, kendini kanıtlamış isimlere yönelmeli. 10 tane gönder, 10 tane al dönemi bitmeli. Bir yıl tecrübe kazanmış, gelişme işaretleri veren bir kadro var ellerinde.



İSTİKRAR FIRSATI ELİNDE



Gelecek sezon takım Mesut Özil üzerine mi kurulmalı? Katkısı ne olur?

Tek seçim değil ama kaçınılmaz olanı bu. Mesut Özil gibi özel bir oyuncuya konfor alanı açacak, yanında pas alışverişi yapacağı kaliteyi oluşturmak önemli. Siz asist kralını takıma alıyorsunuz ama topu atacağı futbolcu yok. Transfer planlamasında bu köprü kurulmalı.



Avrupa Şampiyonası'nın bitimini de beklemek zorundalar. Kimler gidecek, ellerinde kim kalacak bakacaklar. Ozan'ın, İrfan Can'ın yerini doldurmak zorunda kalırlarsa, yeniden başlamak durumundalar. Sadece Mesut'lu değil, üç-dört ayrı yapılanma hedefi olmalı ve sürprizler doğru hesaplanmalı. Rakipler yeniden beş-altı oyuncu aramak zorundalar ilk 11'lerine. Fenerbahçe istikrar fırsatını elinde tutuyor. Hedef en az oyuncuyu satarak, en doğru mevkileri doldurmak olmalı.



