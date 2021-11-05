GÜRCAN BİLGİÇ

Devrenin üç golle bitmesiyle birlikte, maçı da bitirdi Fenerbahçe. İstediği skoru aldıktan sonra, rakibin neler yapamayacağını da anladılar. Kendi sahalarında bekleyerek, risk almayı rakibe bıraktılar. Rakiplerinin "yetersizliğini" değerlendirip, üç puanı da kaptılar.

İlk yarıdaki skoru getiren ustalıktı. Mert Hakan ve Berisha hem gol atıp, hem asist yapan ikiliydi. Onları yöneten ise İrfan Can... Tam bir ustalar geçidi aslında.

Ferdi ile Osayi'nin ters kanatlarda başlaması gecenin sürprizi. Enteresan olan ikisinin de gol kaçıranlar arasında olmasıydı. Ezberlediklerinin dışına çıktıkları halde, rakip kaleye koşmakta sıkıntı çekmediler. Ders veren bir ilk yarı oynadılar arkadaşlarıyla birlikte.

Antwerp grubun zayıf halkası. Kadıköy'de kaybedilen iki puan bu yüzden çok önemliydi. Bu maçta onu da anladılar. Eintracht'ın kazandığını bilerek çıktıkları maçta, grubu ilk ikide bitirmenin fırsatı da önlerindeydi. Bunu görerek oynadılar ve kazandılar. Sosa'nın yönettiği takımdı dün Fenerbahçe. Gustavo sonrasında daha çok ve daha etkili öne doğru oynadılar. İlginç bir seçim var ortada. Brezilyalı'nın güven veren defansif duruşu karşısında, Sosa'nın topu bir an önce hücuma döndürmek isteyen hamleleri. Sosa, "riskli" sınıfına giriyor ama yanına İrfan'ı aldığında pas trafiği etkili işliyor. Sosa, İrfan ve Mert Hakan... Aslında Emre Belözoğlu'nun üç silahşörü... Yanlarına Mesut'u da koymuşlardı. Ustalık ile mücadele yan yana geldiğinde, herkese gol attırabilirler. Berisha'nın estetik golü de bu ustalığın ördüğü tuğlalar ile geldi. Ligdeki sıkıntılı maçlar sonrasında çok önemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Pazar günü, Kadıköy'de taraftarıyla gülerek selamlaşma fırsatı yarattılar. Kriz zamanında, en doğru anda, en güzel skoru aldılar. Belki de sezonun düğmesine bastılar.