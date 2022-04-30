GÜRCAN BİLGİÇ

Kazanma baskısının kırılması adına, en iyi dakikada geldi Fenerbahçe'nin golü. Kadıköy'e gelenlerin görmek istediği sadece galibiyet değil, bir gün sonraki Trabzonspor maçında şampiyon belirsizliğinin de sürmesiydi.

birbirini germeye başlaması ile maç başka bir iddia da kazandı. Bir yıl aradan sonra Saracoğlu'na gelen Erol Bulut da kendi gecesini yaşamak isteyecekti.

Atmosferi üstünde en çok hisseden Serdar Dursun oldu. Gol krallığı ihtimalinin ortaya çıkması, taraftarın ilgisi, format içinde Serdar'ı "hedef" haline getirdi. Gaziantep takımı da bu dikkat içinde, Serdar Dursun üstünde oyun kurma opsiyonlarını engellemek için kurgusunu yaptı.

Dikkatli oyun, etkili ataklar, kötü kararlar, kaçan fırsatlar içinde ilk yarı biterken Antep'in tek şutu 36'daydı. Beş ilk 11 oyuncusu maç listesinde yoktu ama İsmail Kartal'ın "makinası" bunları hissettirmeden sahadaydı. Son dakikalarda üst üste yedinci galibiyetin sevincini, taraftarla da paylaştı.

Beşiktaş derbisi öncesinde Serdar Aziz'in cezalı duruma düşmesi, Tisserand'ın sarsaklığı göz önüne alındığında en büyük kayıp. Szalai de yok çünkü. Gustavo'nun maç eksiği de çok göze battı. Sezonun son derbisi öncesinde yine ince hesaplar yapılacak.

Maç bitimindeki buluşma, Başkan Ali Koç'u düşündüren bir fotoğraf olmalı. Bu takım ve seyirci dört-beş sezon sonra, ilk kez böyle sıcak kucaklaşıyor, birbirine saygı duyuyor. Bu binanın temeli atıldı, tuğlaları yerleşiyor, mimarı da İsmail Kartal. Başkan, vereceği nihai kararın neleri yıkacağını çok iyi düşünmeli…