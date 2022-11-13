GÜRCAN BİLGİÇ

Hiçbir takım her maçı kazanamaz. Fenerbahçe de beş maçlık serisini, Dünya Kupası arası öncesi 'altıya' getirmek için hedef belirledi. Ama golleri bile rakibe bırakmadan, kendileri hazırladılar. Hak edilmiş iki sarıdan kırmızıydı Joao Pedro'ya gösterilen. Manasız, anlamsız bir ikinciyi gördü Brezilya asıllı İtalyan. Kim? Takımın en tecrübeli isimlerinden biri. Serdar Aziz kalecisine bırakmadı ilkinde, 'al da vur' diyerek rakibine ilk ikramı yaptı. İkincisinde yine kalecisine vermek yerine, ikinci ikramı yaptı. Asistler Serdar Aziz'den, goller Sainz'dan. Kazanılmış maç oldu mu size, "kayıp üç puan"... Serdar Aziz kim? Takımın en tecrübelilerinden biri. 10 kişi kalan takımın bir reaksiyon göstermesi gerekirdi. Sivas maçında, aynı durumda rakibi boğuyorlardı. Dün sahalarında beklediler. Çünkü oyun kuramıyor, pas şiddetini doğru ayarlayamıyor ve her baskıdan topu kaybederek çıkıyorlardı. Tipik bir 'bitiklik' durumu. İrfan Can'ın pas yerine şutu tercih etmesi, Valencia'nın sürekli faul araması, Rossi ve Zajc'ın kayıpta kalması, Arao'nun yanlış pas rekoru kırması. Hepsi bir anda, aynı maçta oldu. Bütün bu negatifliklere rağmen, Ferdi'nin uğraşıp, yaptırdığı penaltı ile öne de geçtiler. Tüm maç boyunca rakibe tek pozisyon verdiler. Serdar Aziz'in iki "sarsaklığı" olmasa -ki bu hataların yorgunlukla alakası yok- yine kazanacaklardı. Ama futbol hep kendi hikâyesini yazıyor. Hep arayan, zorlayan, iyi yardımlaşan ve doğru pozisyon alan Giresunspor'u da tebrik etmek lazım. Fenerbahçe adına en olumlu hareketi taraftarı yaptı. Oyuncularını alkışlarla gönderdiler altı haftalık Dünya Kupası arasına. Çünkü bu takım güveni hak ediyor.