GÜRCAN BİLGİÇ

Maçın hikâyesini üç gün önceki mücadele üstüne yorumlayanlar, ayrı stratejilerin hesabını yapmadılar. Birisinde kazanılması gereken puan vardı, dün akşam ise ikinci maç öncesinde avantajlı skoru almaktı hedef. Bu durum karşımıza daha öne oynamak isteyen, rakip sahada baskı peşine düşen Sivasspor'u çıkardı. Rıza Hoca, Kadıköy'de savunmak istediği bir skor istiyordu ki, planlarını da Fenerbahçe'nin zaafları üzerine kurabilsin.

Jesus, beklediğimiz sert rotasyonu yapmadı. Takım dengesini bozmadan, lig maçında oynatmayacağı Arao ve İrfan Can Kahveci'ye de şans vererek, Mert Hakan'ın temposundan faydalanmak istedi.

Fenerbahçe istediği pozisyonları da buldu, golün peşinde de dolaştı ama maçın anlamı onları sonucu zorlamaya itmedi. Beraberliği ceplerine koyarak, rakiplerini de cesaretlendirmeden oynadılar. İkinci yarıda tamamen düşük viteste kalıp, öne koşularda da istekli olmadılar.

Valencia'nın "bakıma" alınması, Giresun maçına saklanması doğru karar. Ama Pedro'ya güvenilmesi enteresan. Lig maçında stoperlerin gölgesinde kalmıştı, dün de topu kontrole alıp, takımını öne taşıması beklendi. Arao müthiş bir oyun aklı ve pas temposu ile oynadı dün. Ferdi üç farklı pozisyonda oynadı 90 dakikada... Luan Peres maç eksiğine rağmen ne kadar usta olduğunu gösterdi. Yedi aylık ayrılığın defans kalitesine çok şeyler kaybettirdiğini gördük. Zor deplasman, zor rakip... Gerilimi yüksek maçı, hazırlık karşılaşması temposunda oynayıp bitirmek. F.Bahçe kupa yolunda istediği gibi gidiyor.