GÜRCAN BİLGİÇ

Fenerbahçe 2 Temmuz'da sezon açacak ama hâlâ hocası resmi olarak açıklanmadı. Şu an için İsmail Kartal öne çıkmış durumda. Abdullah Avcı ismi de telaffuz ediliyor. Sizce kim olacak ya da kim olmalı?

Şaşkın durumdayım. Çünkü Jorge Jesus'un devam etmeyeceği 2-3 ay öncesinden belliydi. Yönetimin bunun önlemini alması, hocasıyla çoktan anlaşması gerekiyordu. Bunun yerine Başkan Ali Koç, taraftarı birbiriyle tartışmaya itti. Herkes gönlündeki aslanı savunuyor. Daha imza atmadan tüm hoca adayları yıprandı. Sezona başlanacak ama gereksiz bir kaosun içine girildi. İsmail Kartal da Abdullah Avcı da doğru isimler. Kartal bu takımla çalıştı. İki taraf birbirini çok iyi tanıyor. Bu büyük avantaj. Abdullah Avcı'nın şampiyonluk apoleti var. Kupaları var. Müthiş bir tecrübe. İki isim de Jesus'tan miras kalan sistemi çok yukarılara taşır, geliştirirler. Keşke 12 Haziran'da yeni teknik direktörün ismi açıklansaydı.









ARDA GÜLER 2 YIL DAHA KALMALIYDI



Arda Güler belirsizliği yaşanıyor. Yönetim kalsın istiyor ama futbolcu ve ailesi gitmekten yana. Genç yıldız, Avrupa'nın devleri ile anılıp manşetleri süslüyor. Arda ve ailesi nasıl bir yol haritası izlemeli?

Şunu herkes bilsin, önümüzdeki sene Arda Güler Fenerbahçe'de olmayacak. Aile-futbolcu ile birlikte kariyer planlamasını yapmış, yolunu çizmiş. Ali Koç, Kim Min-Jae'de olduğu gibi ikna etmeye çalışıyor ama futbolcu gitmek istedikten sonra yapacak bir şey yok. Muhtemelen Avrupa'da bir 'istasyon takıma' gidecekler. Dortmund, Ajax, Napoli, Leipzig gibi oyuncuyu geliştirip, A klas takımların radarında olacaklar. Devamlı ilk 11 oynayabileceği bir ekipte Arda'yı seyredebiliriz. Bence iki sene daha Fenerbahçe'de kalmalıydı. Hem fizik hem karakter hem de oyun anlayışı olarak en iyi noktaya gelip transferini ondan sonra yapmalıydı.









SADECE GOLCÜ DEĞİL TAKIM LİDERİ!



Fenerbahçe, Kent ve Dzeko'yu aldı. Bu iki oyuncu için yorumunuz nedir? Boşnak gazeteciler İcardi'nin de Dzeko hayranı olduğunu belirtip yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu isimlerden beklentiniz nedir?

Fenerbahçe başka hangi mevkilere transfer yapmalı? Dzeko transferi müthiş bir başarı. Hele hele Arap yarımadası piyasaya çok büyük rakamlarla girmişken, böyle bir oyuncuyu ikna etmek önemliydi. Galatasaray İcardi'de çok zorlanır. Dzeko sadece golcü değil, aynı zamanda takım lideri. Fenerbahçe'nin genç bir kadrosu var. Onları yönetecek, lider olacak, zor anlarda elini taşın altına sokacak bir karakter takımda yoktu. En yakın örnek Emre Belözoğlu'ydu. Hem performans odaklı hem de mental, güç olarak müthiş bir transfere imza attılar. Şimdi iş, topu ceza alanına getirecek organizasyonda. Bunun için de Kent bir fırsat transferi oldu. Bonservissiz geldi. Yönetimin hedefinde stoper, sol bek ve 6-8 oynayabilen bir orta saha var.









TARTIŞMA DEĞİL BİRLEŞME SEZONU



Aziz Yıldırım, 'Kimse yoksa ben adayım' dedi. Önceki gün Gazi Koşusu için gittiği Veliefendi'de büyük ilgi ve destek gördü. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz. Ali Koç seçim kararı almalı mı?

İşin o kısmını anlamadım. Çünkü soru üzerine 'Ben böyle bir şey demedim' dedi. Yaptığı eleştirilerin büyük kısmında haklı. Ancak geçmişte hepsi kendi yaptığı hatalarda da var. Dzeko transferinin açıklandığı gün basın toplantısı yapması yanlıştı. Taraftarın heyecanını dibe çekti. Fenerbahçeliler 'Azizci', 'Alici' diye ikiye bölündü. Türkiye'de insanlar çabuk unutur, Aziz Yıldırım seçimi kaybettiğinde de 4 yıl şampiyonluk yoktu. Bir noktada iki taraf da haklı; kulübü yönetmeye talip olanlar artık ortaya çıkmalı. 10 ay sonraki seçim için hazırlıklarını yapıp, iddialarını ortaya koymalı. Ali Koç, 'Ciddiyeti gördüğünüz an kulübün kapılarını ve muhasebesini açarız' dedi. Dolayısıyla nasıl bir kulüp alacaklarını da bilecekler. Ama bu sezon Fenerbahçe'nin kongreyi tartışmadan, yönetimi destekleyip birleşmesi gereken sezon. Çünkü ellerinde iyi bir takım var. Şampiyonlukta da büyük şansları var.