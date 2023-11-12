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GÜRCAN BİLGİÇ
12 Kasım 2023, Pazar GÜRCAN BİLGİÇ

Kluivert, Avcı gibi yapmaz

“Sezonun en iyi, en gollü maçlarından birini izleyeceğiz. Kluivert, Avcı gibi bütün takımı penaltı noktası üzerinde toplayıp, direnmeyecektir.” "Topun iki kalede gidip-geldiğini göreceğiz. Bol pozisyon olacaktır. Az hata yapan, sakin kalan, ustalarını devreye sokan kazanacak."

Sezonun bitmesine 27 maç var ama Fenerbahçe taraftarı "Eyvah yine gitti" kötümserliğinde. Sanki 19'da 19 yapan, 11 maçta 31 gol atan takım hiç olmamış gibi düşünüyorlar. Bu ne demek; Adana Demirspor maçı puan karşılaşması olmaktan çıkıp, psikolojik eşik haline geldi. Sezonu büyük bir coşkuyla yaşan taraftarın inancını tazelemek zorundalar.

OYUNU RAKİBE BIRAKMADILAR
Fenerbahçe iki maç kaybetti ama ikisini de kazanma sınırında oynadı. Oyunu da stratejiyi de rakibe bırakmadılar. Topa sahip oldular, kararları da kendileri verdiler. Hatalar olur, goller yenir. Atarken de rakip hata yapıyor. Önemli olan oyun gücü ve Fenerbahçe takım olarak bunun farkında. Sadece daha iyi-kötü kısmını tartıştırıyorlar.

BELHANDA FARKLI OLACAK
Defanstaki eksikler ve Demirspor'un ofansif gösterişi nedeniyle bu maçta her sonucun alınabileceği ortada. Böyle maçlar futbolcular için vizyondur. Belhanda'nın Galatasaray aidiyetini hatırlayınca, kaptan da takımını farklı yönetecektir. Ancak futbolun bir tarafı da savunmak. İsmail Kartal çoktan rakibin sıkıntılarını keşfetmiş, anlatmıştır.

USTALAR SONUCU BELİRLER!
Belki de sezonun en iyi, en gollü maçlarından birini izleyeceğiz. Kluivert, Avcı gibi bütün takımı penaltı noktası üzerinde toplayıp, direnmeyecektir. O da dizginleri serbest bırakmayı seviyor. Topun iki kale arasında gidip-geldiğini de göreceğiz. Bol pozisyon olacaktır. Sonuç; az hata yapan, daha sakin kalan ve ustalarını devreye sokan kazanacak.

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