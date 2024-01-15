GÜRCAN BİLGİÇ

Gaziantep'in "duvar" öreceğinden kimsenin şüphesi yoktu. Sumudica'nın tek "becerdiği" iş bu. Adam maçı kilitlemeyi çok güzel yapıyor. Ve bunun kurgusunda hızlı oyuncularıyla şansını deniyor. 1 puanın peşinde… Fenerbahçe aynı maçı Trabzonspor'a karşı da oynadı. Öyle kalabalık bekliyorlardı ki araya top bile sokamadılar. O maçı kaybetmişlerdi… Aslında hedefe gitmenin altın kuralı işte dün gece; "Son dakika atıyorsan şampiyon olursun, son dakika yiyorsan olamazsın." Fenerbahçe'nin kazanma arzusu o kadar yüksekti ki 60'tan sonra rakibin yorgunluğu başladı ve maç bir "Hataya" baktı. İsmail Kartal'ın hamleleriyle, gollerin altındaki imzalar aynı oldu. Trabzonspor maçında ikinci santrfor denememişti, bu kez denedi. Yorulan Tadic'i oyundan aldı. Bonucci gibi bir ustayı sahaya sürünce bir 6 numarasını (İsmail Yüksek) kenara çağırarak riske de girdi. "Beraberlik yetmez" maçın parolasıydı. Ve bunu gerçekleştirmek adına her şeyi denediler. Maçın 3 tane kırılma anı vardı. 1- Tadic'in "kulağıyla" ofsayta düşmesi, Szymanski'nin golünün iptal edilmesi. 2- Dzeko'nun kaçırdığı penaltı, bu oyuncuları böyle anlarda "Hata yapmasın" diye alıyorsunuz. Ne mazeret olursa olsun o penaltıyı Dzeko'ysan kaçırmayacaksın. 3- Livakovic'in müthiş kurtarışı. Son saniyelerde herkes saate bakarken Gaziantep takımı inanmaktan vazgeçmedi. Bir karambol, müthiş bir vuruş ve kurtarış. İrfan Can'ın attığı gol kadar önemli bir andı. Dediğimiz gibi; "Son saniyede yemiyorsan şampiyon olursun."