GÜRCAN BİLGİÇ

İki takım da gollerini duran toplardan buldu. İki kaleci için de “Ne kurtardı be” diyeceğimiz pozisyon yok oyunda.

'Nasıl oluyor da oluyor!' gençliğimizde mizah dergilerindeki bir bölümdü. Yaşamımızdaki sıradan olayları, mizah zemininde önümüze getirirler, gülümsetirlerdi. "Bu yorumun, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla ilgisi nedir?" derseniz, ben de tam olarak açıklayamam. Fenerbahçe'nin penaltısından önce Oosterwolde'yi Fall biçti. Hakem faulü verdi. Ama Oosterwolde'nin ayağı, darbe anında ceza alanı çizgisiyle temasta. Çizgi içeriye dahil… Hakem pozisyonu dışarıda verdi, VAR, kararı değiştirmedi. Aynı VAR, uzatma dakikalarında mikroskopla zor göreceğimiz kolla teması tespit edip, penaltı kararı verdirdi. İşte burada duruyoruz; hakemlerimizi "Zoru" seçtikleri için kutluyoruz.







İkinci alkış Sami Hoca'ya. Perişan ettiler Fenerbahçe'yi. Oynatmadıkları gibi, kendileri de pusudaydı. İki takım da gollerini duran toplardan buldu. İki kaleci için de "Ne kurtardı be" diyeceğimiz pozisyon yok oyunda. Kartal, metodiktir. Kurgularını beklentilerine göre yapar. Ama ne bekliyor bilmiyorum, yanlış yapıyor. Ferdi'yi sol bekten ayırarak yaptı ilk yanlışı. Sonrasında Mert Hakan-Syzmanski değişikliğinde. Hamle Krunic'e olmalıydı. Bu takımın 19'da 19 yapan DNA'sı var. Rakip markajında kayboldular. Ne zaman ki İsmail Hoca, Serdar Dursun'u attı oyuna, rahatladı takım. Alınan ders nedir; Fred yoksa, çift forvet oynayacaksın. Krunic'ten de, İsmail'den de "Yarım Fred" bile çıkmadı.