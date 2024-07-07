GÜRCAN BİLGİÇ

Grubu lider bitirip, turnuvaya katılmamız kesinleştiğinde finallerden bir tanesi hedefti. Gruptan çalkantılarla çıktık, çeyrek finale geldik ve yarı final için dakika sayıyorduk. Olmadı. Bu jenerasyonun yolu açık. Elbette bu maçı da heybemize koyup devam etseydik, daha keyifli olurdu. Ama olmadı. "Niye" derseniz, ucunda kalite ve tecrübe saklı aslında. Grup maçlarının "hedef adamı" Samet'in golümüzü atması bir ironi.. Linç edilen oyuncumuz, "biz - hepimiz" diyen grubun golcüsü olarak sahadaydı dün. Kazansaydık, bir sürü "dil" tükürdüğünü yalayacaktı. Futbolun özelliği ve güzelliği bu. Hiçbir zaman "kesin" diyemezsin. Diyenlerin hali de ortada zaten. Yine de, ikinci yarıda oyunu tamamen rakibe vererek bir hüküm kestik. Bu durum gole davetiyedir. Hollanda yetenekli oyuncularını bir anda devreye sokacak takımdı. Bir hata kovalıyorlardı, buldular. Düşünsenize, kendi takımında Semih'in yedeği olan Cenk Tosun'du "umut" hamlemiz. Bu şu demek; kadro kalitemiz eksik oyuncularımızın yokluğunu tamamlayamıyor. Eğer gençlerimiz bu turnuvanın tecrübelerini ceplerine koyarsa, Avrupa'nın en iyi 8'ine karşı verdikleri mücadelelerde neyi iyi, neyi kötü yaptıklarını doğru yorumlarsa, sonraki hamlelerindeki kararları farklı olacaktır. Hepsine döktükleri ter için teşekkürler. Hakan büyük kaptandır, Arda geleceğimizdir. Hepsi askerdir, bizim çocuğumuzdur. Benim hakkım hepsine helaldir.