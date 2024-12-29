GÜRCAN BİLGİÇ

Fenerbahçe'nin bir mi yoksa 2 stopere mi ihtiyaç var?

İdeal kadro dört stoper gerektirir, şu anda genç Yusuf ile birlikte üç tane sağlam var. Çağlar çok sakatlanan ve geri dönmesi de uzun süren bir oyuncu. Yani; sol ayaklı bir stoper 'olmazsa, olmaz' yazılır. İkinci hamle için planlama yapılmalı. Çünkü yabancı olacaksa limitler var. Mourinho bu yüzden Samet'e sahip çıkıyor. İhtiyacı var oyuncuya. Karşısında da rakip değil, kendi taraftarı var. Zor durum. Şartlar sanki bir 'kiralama' hamlesi gerektiriyor ikinci seçenek için.



TALİSCA'YI ALSALAR DA KİMSEYE YETMEYECEK



Anderson Talisca dışında hücum hattına takviye gerekli mi?

En çok gol atan ikinci takım için golcü aranıyor. Enteresan bir durum. Talisca transferi sadece taraftarı tatmin etmek, takıma güven duymasını sağlamak için yapılıyor. Fenerbahçe'ye esas gereken güçlü bir ofansif oyun. Türkiye'de transfer, forvet almak olarak anlaşıldığı için Talisca'yı da alsalar, kimseye yetmeyecek. En-Nesyri satılırsa elbette bir hamle daha gelebilir ön tarafa. Ocak ayında da Güney Amerika dışında doğru hamle şansınız çok az.



EĞER HOCA DAHA CESUR OLURSA FARK KAPANIR



Mourinho, ligin ikinci yarısında takımı ayağa kaldırıp farkı kapatabilir mi?

Nedense Mourinho, takımının neler yapabileceğinin farkına varamadı bir türlü. Ağzından sürekli 'defansif kültür' mesajı düşüyor. Bu fikrin bu derece yalın olarak tribünlerden onay alması mümkün değil. 8 puan kapanır. Rakiplerin puan kaybı yapacak, sen yapmayacaksın. Eyüp maçındaki 'teslimiyetin' faturasını oyunculara kesti. Şimdi grubu kendine inandırması gerekiyor. Kısacası Fenerbahçe'ye 'Yeni Mourinho' lazım. Ameliyat masasından daha cesur kalkmışsa, sahadaki problemleri oyuncu performansı yerine, oyun gücü ile çözmeye karar verirse, 20'de 20 için yolunu açar.



TÜRK FUTBOLU İÇİN TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ



Yeni MHK sistemi kabul görür mü? Bu sistemle TFF taca mı çıkıyor?

İbrahim Hacıosmanoğlu, liglerin hakemler üzerinden şekillendirilmesinin önüne geçmek adına cesur davrandı. Hakemler yeni bir otoritenin, torpilin değil performansın liyakat getirdiği bir düzende, daha cesur olabilirler. Yanlış kararların hata olarak değerlendirebileceği bir dönemin eşiğindeyiz. TFF, artık ülke futbolunun gelişimi, Milli Takım'ın başarısına yoğunlaşıp, hakem tartışmalarından kendisini uzaklaştırabilir. Bu durum çekişmeleri de azaltır. Bu yüzden Danışma Kurulu'na seçilecek isimlerin güvenirliği ve adalet duygusunu yaşamaları öncelikli olmalı. Tekrar futbola dönmek için tarihi bir eşikteyiz.