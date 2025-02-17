GÜRCAN BİLGİÇ

Maç bir anda "neler oluyor?" dedirtecek kadar Kasımpaşa etkisiyle başladı. Fenerbahçe'nin önde baskısına pas köprüleriyle yanıt verdikleri gibi, iki net pozisyon da buldular. Bu sahadaki takımı kendine getirmek, kazanmaları gereken bir maç olduğunu hatırlamaları için yeterli oldu.

Her şey aleyhlerineyken Fred'in derin pasında En-Nesyri ilk pozisyonda, ilk golü attı. Maçın havası değişti, takıma güven geldi ve Mourinho'nun sezon başından beri belirttiği "defansif kültüre" geri döndüler.

"Skor bende, top da bende olsun" taktiği bu. Santrforları soğuk havada üşütecek kadar topu bir sağa-bir sola dolaştırmaya başladılar. Kasımpaşa'nın sert baskısını enselerinde de hissederek, risk almadan, seyirci tepkisinden çekinmeden geriye oynadılar. Amrabat'ın üçlünün ortasına geçmesiyle, "Geriye pas yapamayacak yere geldi" demiştik içimizden. Yine en çok kalecisi ile alış-veriş yaptı. Oyuncunun suçu yok bunda; teknik adam "bir gole de üç puan veriyorlar, beş gole de" anlayışını yüklemiş bir kere takıma… Kasımpaşa golü Fenerbahçe defans kalabalığı içinde, sezon başı sarsaklığının devamında gerçekleşti. Fenerbahçe gollerinin kendi sahasında hızlı hücumlarla olması da ilginç. Kadıköy tribünleri maçı Galatasaray ile oynuyormuş gibi seyrettiler, final derbisi öncesi tüm takımı tribünlere getirerek, pazartesiye mesajlarını verdiler. Zor gece İtalyan usulünün devamı, En-Nesyri'nin gol şovu, galibiyet serisinin devamıyla bitti.