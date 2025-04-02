GÜRCAN BİLGİÇ

Herkes kupa maçı diye bakıyor ama ligi de etkileyecek bir kırılma karşılaşması izleyeceğiz. Galatasaray zor durumda. Beşiktaş yenilgisi sonrasında ezeli rakibinden alacağı ikinci darbenin etkilerini kaldıramayabilir. Yani; Fenerbahçe, Galatasaray'ın fişini çekme şansına sahip… Mourinho'nun sistemi oturdu. Fenerbahçe, taktik-disiplini koruduğunda rakibini kalesine getirmediği gibi, atak organizasyonlarında da tek yönlü olmaktan çıktı. Hücum aksiyonlarını çeşitlendirdi ve sonuç da almaya başladı. Bu, işin taktik yönü. Bir de mental tarafı var. Taraftar, Mourinho'dan Galatasaray galibiyeti istiyor. İki maçta da yenemedi Okan Buruk'u. Bu borcunu ödemesi için bir fırsat. Ona göre hazırlanacaktır maça. Ligdeki sınav için "sadece bir maç" demişti. Sonrasında öyle olmadığını da anladı. Şimdi "Elemek, yarı finale çıkmak önemli" diyor. Bu da tempoyu değil, dengeli bir oyunu işaret ediyor. Benim merakım İrfan Can Kahveci'yi, Tadic'e tercih edecek mi? Zor karar. Galatasaray muhabirimiz Mehmet Özcan, Morata'nın yerine Lemina'nın oynayacağını söyledi. Bıçak sırtındaki Okan Buruk'un alacağı en rasyonel karar. Mümkün olduğunca beraberliği koruyup, gol için fırsat kovalayacak. Ancak hem ilk maçtaki 4-2-3-1'de, ikincideki 3-1-4-2'de Fenerbahçe oyunu alan takımdı. Fırsatları yakalayıp değerlendiremeyen, Muslera'yı geçemeyen takımdı. Rakamlar böyle söylüyor. Kısacası Galatasaray'ın işi, çekirgenin üçüncü kez sıçramasına kaldı.