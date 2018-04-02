Uzun yıllardır Galatasaray-Trabzonspor maçlarını izleriz... Gerek Trabzon'da gerek İstanbul'da... Ama dün geceki gibi bir tabloya yıllardır hiç tanık olmadık. Dün geceki 90 dakikanın özeti herhalde şu olmalı: Galatasaray, Trabzonspor'u sahadan sildi... Hele hele bir ilk yarı var ki normalde 3-4 olması gereken maç ancak 1-0'da kaldı. Galatasaray, maça Feghouli'nin attığı golle başladı. Abdülkadir kritik bölgede çıkarken, topu Mariano'ya kaptırdı o da Feghouli'ye 'al da at' dedi. Bu dakikadan sonra ilk devrenin sonuna kadar Trabzonspor, kafasını kaldıramadı... 3 topu bir arada yapamadı. Neredeyse kaleye şut çekemedi ve herhalde ilk yarı 1-0 bitti diye dua etmiştir.

İkinci yarıda ilk 10-15 dakika Galatasaray top kayıplarına başlayınca Trabzon kıpırdanmış gibi göründü. İşte bu dakikalarda Yusuf Yazıcı çok ama çok net bir pozisyonu Muslera ile karşı karşıyayken kaçırdı. Daha sonra da Türk futbolunun yükselen yıldızı Okay, ayağındaki topu Gomis'e kaptırınca Gomis'in de ustaca gol vuruşu gelince maç kopuverdi. Dün gece Galatasaray-Trabzonspor tarihinin en kötü Trabzonspor'unu izledik. Ama ne gariptir ki son dakikada Trabzon tarihinin en enteresan belki de en güzel gollerinden birine şahitlik ettik. Kucka 50 metreden Muslera'nın önde olduğunu gördü, harika vurdu 90'dan gol oldu. İnanın bana bu gol, bugünden itibaren tüm dünya televizyonlarında defalarca gösterilecektir.



O POZİSYONU GÖRMEDİ

Ve artık Galatasaray, dün geceki galibiyetle şampiyonluğun en güçlü adayı... Sanırım iki hafta sonra oynanacak Başakşehir maçı çok şeyi belirleyecektir. Fırat Aydınus bana göre altın sezonunu yaşıyor. İlk devre Pereira'nın Selçuk'un ayağına basmasını görmese bile maçın genelinde fevkaladeydi. Oyunu ve oyuncuları tam anlamıyla eline aldı ve çok başarılı bir performans gösterdi.