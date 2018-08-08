SKORA bakarsak 1-0 kötü gibi görünmüyor ama özellikle ikinci yarıda tablo tam anlamıyla acı vericiydi.

Belki rakip Benfica çok fazla pozisyon bulmasa bile oyun genelinde maça hakimiyeti, ikili mücadele, top kontrolü ve çabukluk yönünden Fenerbahçe'yi sürklase etti. İlk yarıda aslında Fenerbahçe defansif olarak istediğini yaptı. Benfica'nın etkili kanat ataklarını, kanat bekleri ve ilerideki oyuncularının yardımıyla iyi kapattı.

Ayrıca da santrforları Ferreyra ile pas bağlantısını kesti. Ama ikinci yarı, sahada atak üstüne atak yapan, topu istediği gibi kullanan bir Benfica vardı. Fenerbahçe sadece seyretti.

Savunmaya çalıştı ve bu arada belli oranda Volkan'ın hatasından da golü yiyiverdi.

Fenerbahçe'de bir tek Skrtel bir şeyler yapmaya çalıştı. Valbuena 40 dakikalık oyuncu. Dirar'ın da fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz.

Düşünebiliyor musunuz, koskoca Fenerbahçe'nin santrforu Alper Potuk.

Karşılaşma 0-0 bitse inanın İstanbul'daki maç yine kolay olmayacaktı.

Benfica eski Benfica olmamasına rağmen, bazı oyuncularını da transferde kaybetmiş de olsalar Fenerbahçe'den birkaç gömlek üstün gözüktüler.

Fenerbahçe rakibin iyi bir santrfora sahip olmayışına dua etsin. Biraz çabuk, biraz gezen santrfor olsa dün gece senaryo felaket olabilirdi.

Sonuçta İstanbul'da nasıl bir maç bekliyor, kestiremiyorum.

Fenerbahçe turu geçebilir mi, 1-0'a göre geçebilir ama Allah korusun bu kadar çabuk oynayan bir Benfica'dan golü yediklerinde rövanşta işleri çok zor olur.



