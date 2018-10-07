VAR güzel sistem ama hakemler tarafından manipüle edilebilir cinsten...

Mesela dün akşamki VAR hakemine soruyorum: Maçın hemen başında Muslera'nın ceza alanının hemen dışında Antalyalı oyuncunun karnına attığı tekme neydi? Mesela bana göre kırmızı. Peki VAR hakemine göre sarı da olabilir ama en azından oyunu durdurup Cüneyt Çakır'a "Muslera'nın şu tekmesini tekrar izle kardeşim" diyemez miydi? Şayet Çakır bu tekmeyi VAR ikazı ile izleseydi iddia ediyorum, Muslera atılacaktı. Mesela aynı VAR hakemi Cüneyt'in hatalı verdiği penaltıda devreye girip Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı tekrar izle dedi, Cüneyt de izleyip penaltı kararını iptal etti. Yine aynı VAR hakemine soruyorum, son saniyede korner vuruşu esnasında top ortalanırken Muslera'nın önündeki Antalyasporlu oyuncuyu ayan beyan hatta Antalya'ya uçakla inecek yolcular tarafından bile görülecek şekilde itmesi penaltı değil miydi? Bence yine yüzde 100 penaltı ama allem kullem maç bitiverdi. VAR iyi sistem ama VAR'ın başındaki adam iyi olursa. İyi niyetli olursa ya da yüreği varsa!

Dün gece VAR sistemi Muslera'nın kırmızı kartında ve son saniye penaltısında yanlış ve yanlı kullanılmıştır.

Bu asla kabul edilemez. İlk pozisyonu Cüneyt'e seyrettir, Cüneyt kırmızı değil de sarı verirse sadece eleştiririm ama buradaki kötü niyet şu: Cüneyt'in seyrettikten sonra kırmızı ya da sarı tercihini kullanması değil, bu pozisyonu Cüneyt'e izletmeyen, es geçen VAR hakeminin niyeti önemli. Eğer dün akşamki maç bir şampiyonluk ya da düşme maçı olsaydı ya da sezon sonuna doğru puantajı ciddi ilgilendiren bir karşılaşma olsaydı siz bu satırları okurken futbolda çok şey olumsuz yönde tartışılacak hale gelirdi.