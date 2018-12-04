Dün gece Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok açık, izahı mümkün olmayan bir kural hatası yaşandı. Kasımpaşa penaltıyı kazandı. Penaltı kullandı, kaleci Harun kurtardı, dönen topu bir başka Kasımpaşalı Eduok gol yaptı. Fakat VAR hakemi orta hakemi uyardı, orta hakem videoya gitti, baktı ve Fenerbahçe lehine bir çift vuruş verdi. Kural çok açık... Penaltı atışından önce iki takım oyuncuları da vuruştan evvel ceza alanına girerler ve kaleci topu kurtarırsa atış tekrar edilecektir. Kural bu kadar açıkken, üstelik hakem videonun başında topa vurulmadan önce Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı en az birer oyuncuyu ceza alanına girerek ihlal yaptıklarını görmüşken penaltı atışını tekrar ettirmeyip Fenerbahçe lehine çift vuruş vermesi çok açık bir kural hatasıdır.

Şayet hakem VAR'a gitmeden bu kararı verseydi bu kural hatası olmazdı zira hakem ben sadece ceza alanına Kasımpaşalı Eduok'un erken girdiğini gördüm, Fenerbahçelilerin ceza alanına girdiklerini görmedim der ve durumu kural hatasından çıkartıp basit bir hakem hatasına taşıyabilirdi. Fakat VAR'a gidildiği an olay yorumdan, "Ben öyle gördüm şöyle gördüm" ifadesinden çıkıyor. Zira maçın orta hakemi videoda resmen penaltı atışı yapılmadan evvel Kasımpaşalı Eduok ve en az 2-3 F.Bahçeli oyuncunun ceza alanına erken girdiğini görüyor. Dolayısıyla şayet Kasımpaşa takımı maçın tekrar yönünde bir itirazda bulunursa maç tekrar edilebilir.