Fenerbahçe rahatlamış... Futbol enteresan bir oyun. Koşu mesafesi teknik kapasite, taktik anlayış tamam da psikoloji çok önemli bir faktör. O kendine güveni olmayan takım gitmiş, iki topu bir araya getiremeyen futbolcular gitmiş yerlerine mutlu ve özgüvenli futbolcular gelmiş. Fenerbahçe geçen hafta da dün gece de oyuna hızlı başladı. Sağdan geldi, soldan geldi ve Soldado, Ayew'e golü attırıverdi. Tabii Göztepe defans oyuncusunun manasız şekilde çizgide kalıyor olması da ofsaytı bozdu ve Fenerbahçe rahatladı. Aslında ilk yarı oyun kontrolü Fenerbahçe'de olsada Göztepe iyi direndi. Bu arada tabii ki kaleci Volkan'ın da iki önemli top çıkardığını söylemeliyiz. Kırmızı karta kadar direnen Göztepe, kendi oyuncusunun amatörce, hunharca yaptığı hareket sonrası 10 kişi kalınca bütün kontrol sarı-lacivertlilere geçti. Atak üstüne atak yaptığı anlardan birinde de Jailson-Moses ortaklığı Fenerbahçe'ye maçı garantileyen golü getirdi. Şunu ilk defa söyleyeyim, Comolli, Comolli olalı bir fare tutmuş... İlk emareler Moses'ın Fenerbahçe'ye çok faydalı olacağı yönünde. Zaten Chelsea'den gelmiş kariyeri belli bir oyuncu ama her kariyeri yüksek oyuncu Türkiye'de başarılı olur diye bir kural da yok. Ama Moses, ruhen de bize uygun gibi görünüyor. Dün gece aldı götürdü, Jailson'a bıraktı o da kesip Moses'a 'Al da at' dedi.

Sonuçta; Fenerbahçe mutlu herkes huzurlu... Ben hakem Suat Arslanboğa'yı beğendim. Kırmızı karttaki kararı kesinlikle doğru, oyuncu ilişkileri ve kural uygulaması çok iyi.