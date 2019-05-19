Önce şunu söyleyeyim, Trabzonspor çok iyi oynadı. Hem canla başla mücadele ettiler hem büyük bir coşku içindeydiler hem de dikine çok şey yapmak istediler.

İlk yarıya bakıyoruz, maçın mutlak hakimi Trabzonspor.

Çok pozisyon buldular mı, hayır. Sadece Karius'un kendi sol üst köşesinden çıkardığı muhteşem bir kurtarışı var.

Ama sürekli zorlayan, ceza alanı içinde çok fazla topla buluşan Trabzonspor, aslında pekala ilk yarıda rahatlıkla öne geçebilirdi. Yine bu yarıda Beşiktaş'ın çok az atağı var ama Burak ile buldukları var ki çok önemliydi.

Klasına yakışır şekilde aldı, soluna döndü ama Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan, açığı kapatıp topu kurtardı.

İkinci yarıya Trabzonspor adeta golle başladı. Abdülkadir Ömür en az 40-50 metre topu sürdü, zorladı, sıfıra indi, harika bir orta ile Novak'a golü attırdı.

Bu dakikadan sonra belki topla daha çok oynayan Beşiktaş'tı ama Trabzonspor yakaladığı toplarla çok çabuk ve dikine çıkarak etkili oldu.

Beşiktaş dün gece kötüydü ama her şeye rağmen puan alabilirlerdi. Ljajic girdi, ceza alanında topu kaybeder gibi oldu, Kagawa'ya çıkardı, o da golü yaptı.

Ama Trabzonspor dedik ya, bazı ayakları müthiş yetenekli ve çok iyi oynadılar.

Bunlardan biri de Yusuf. Top ayağına yapışıyor ve yakışıyor. Çok da iyi vuruyor. Nitekim dün gece önce vurdu, direkten döndü. Birkaç dakika sonra ise Karius'u gördü, 'biraz ileride' diye düşündü ve harika vurdu. Sonuçta Trabzon, Beşiktaş'ın son haftada puan kaybetmesini bekleyecek. Galiba Beşiktaş ruhen tatile çıkmış bile.

Hakem Fırat Aydınus, ufak tefek hatalarına rağmen çok başarılı bir maç yönetti.

Sakin, oyunculara yaklaşımı iyi ve kararlarındaki isabet yüzdesi fazlaydı.