Sen bizi enayi yerine mi koyuyorsun Zekeriya bey!

Başkan seni biriyle görüşmeye çağırırsa demek ona biat edeceksin. O zaman ‘Şu maça da şu hakemi ver’ derse yine yapacaksın. Senin görevin, bir kulüp başkanını ikna etmek değil

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan önceki gün uzun bir toplantı yaptılar. Siz bu toplantıda söylenenlerden tatmin oldunuz mu? Eleştirilere yanıt verebildiler mi?

Türk futbol tarihinin Merkez Hakem Kurulları içinde en başarısız, en sakil, en yetersiz basın toplantısıydı. Cevaplar kaçamak ve tezatlar içeriyordu. İnsanların gözlerine baka baka 'Biz bu işi beceremiyoruz, çaresiziz' der gibiydiler.



Başkan Alp, Zorlu'daki görüşme için yerinin yanlış olduğunu ama TFF Başkanı Nihat Özdemir varken her kulüp başkanı ile görüşebileceğini söyledi. Sizce de bir tezatlık yok mu? Madem görüşme özel değildi neden kamuoyuna açıklanmadı?

Zorlu görüşmesinin etik olarak doğru olmadığını ama başkan çağırırsa da her yere gidebileceğini söylerken gülünç duruma düştü. Başkan seni eğer biriyle görüşmeye çağırırsa demek ona biat edeceksin. Eee o zaman 'Şu maça da şu hakemi ver' derse yine başkanın dediğini yapacak mısın? Madem bu toplantıda hiçbir problem yok, o halde bunu niye basından gizlediniz. Bu iş basında patlayınca niye sessiz kaldınız? Fırat Aydınus için 'Başarılı bir sezon geçiriyor' dedin ya peki diyelim ki başarılı bir sezon geçiriyor, o halde niye Galatasaray'ın maçlarına veremiyorsunuz? Bir de diyor ki, 'Görüşmede Ali Koç'u ikna ettim'. Senin görevin, kapalı kapılar ardından bir kulüp başkanını ikna etmek değildir. Senin görevin, kapalı kapılar ardında kulüp başkanlarına hesap vermek değildir. Sen hesabı kamuoyuna vereceksin. Ama o günkü gibi komik basın toplantılarıyla değil. Bugün Ali Koç'a hesap veriyorsan yarın aynı mekanda Hakkarispor, Karsspor ya da Keşanspor'un başkanına da aynı hesabı vermek zorundasın. Sonuçta şunu söyleyeyim, insanlığına lafım yok ama acı olan şu, 70 yaşında bir insanın namuslu da olsa şerefli de olsa ki bunlardan asla hiçbir şüphem yok, kendini bu kadar yetersiz, vizyonsuz ve komik duruma düşürdüğünü görmek canımı çok acıttı.



BİRÇOK KONUDA BİLGİSİZ VE YETERSİZ



VAR hakemlerinin yetersizliği toplantıda kamuoyuna açıklandı. Eski hakem ve futbolcuların VAR'da görev alacakları, bunun için çalışma yapıldığı dile getirildi. Böyle bir şey olabilir mi? Doğru bir hamle olur mu, yoksa yaşanan kaos daha çok artar bı?

Sen bizleri enayi yerine, Türk toplumunu aptal yerine mi koyuyorsun? Neymiş eski futbolculardan VAR hakemi yapacakmış. Yahu nasıl bir zihniyettir bu! Bir eski futbolcunun VAR hakemi olduğunda yaşanabilecekleri düşünemiyor musunuz? Zekeriya Alp'in konuşmasını dinledikten sonra vizyonsuz, çağımızda yaşamayan bir insan gibi tuhaf bir kişilik gördüm. İşin kötüsü şu, birçok konuda o kadar bilgisiz ve yetersiz ki kötü niyetli insanlar onun bu durumundan pekala yararlanabilirler.



VAR KAYITLARINI NASIL DİNLEMEZSİN?



Alp, Ali Koç ile olan ticari ilişkisinin etik olduğunu söyledi. Size göre de etik mi?

Zekeriya Alp, "Ali Koç ile ticari ilişkimde bir tuhaflık yok. Bu toplumu neden ilgilendiriyor?" derken de sanki 1700'lü yıllarda yaşıyormuş gibi davrandı. Düşünebiliyor musunuz, Türk futbolunda adalet dağıtan müessesenin başındaki adamla, bu dağıtılan adalet sonucunda şampiyon olup olmayacağı belli olacak çok büyük bir kulübün başkanı maddi çıkar ilişkisi içinde. Pek tabii ki karakter olarak ne Ali Koç ne de Zekeriya Alp'in bu çıkar ilişkisini kötüye kullanabileceklerini düşünmüyorum ama madem iş hayatın Ali Koç'un hammaddesine bağlı ki buna saygı duyuyorum, çünkü Ali Koç Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının başındaki insandır, o halde bırak git, kendi işini yap. Çok yazık ki Türk hakemliği, hakemlik camiasının yanından bile geçmemiş bir insanın, sol bek Zekeriya'nın kontrolünde. Yanında da koskoca Oğuz Sarvan var. Tutturmuş bir bilgisayar. Neymiş efendim bilgisayar verilerine göre hakem atıyorlarmış. O zaman size ne ihtiyaç var? Bir bilgisayar yazılımcısını MHK'nin başına koyun. VAR hakemleriyle hakem arasındaki konuşmaları Zekeriya Bey dinlemiyormuş. Yahu böyle rezillik olur mu! Bu konuşmalar niye mahrem? Bunlar karı-koca mı ki seni ilgilendirmeyecek? Pek tabii ki dinleyeceksin. O konuşmalarda kim kime uyarı yapmış, bir VAR davetinde orta hakem, nasıl cevap vermiş bunların hepsini bileceksin ki yanlışın nerede olduğunu öğreneceksin. Aksi halde tablo sezonun ilk yarısındaki gibi olur.