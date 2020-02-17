Galatasaray yukarıya iyice sokuldu... İyi de oynasa, kötü de oynasa özellikle sezonun ikinci yarısında kazanması gereken maçları kazanıyorlar.

Bu da onları sakatlarına, problemlerine rağmen zirveye taşıdı.

Falcao bir var bir yok ama yine Adem onun yerini tutuyor. Aslında dün birkaç pozisyonda o seviyede bir santrforun yapmaması gereken pas yerine şut tercihini kullandı. Şener ilk yarı çok aksadı... Kim ne derse desin Marcao ve Donk el bombası gibiler. Fedakâr ve istekli oynuyor görünüyorlar ama bir an öyle bir hata yapıyorlar ki sonucu ağır olabilir. Mesela dün gece...

VAR tarafından ofsayt diye iptal edilen Donk'un hareketi çok manasız... Göstere göstere penaltıyı yaptırıyor. VAR ofsaytı tespit etmese maç belki de 1-1 olacak ve Galatasaray kazanamayacaktı.

Galatasaray'ın zirvede devam edip, önemli maçlar kazanabilmesi için özellikle Onyekuru ve Feghouli'nin geçen yılki formlarını yakalamaları şart. Bu formlarıyla zirvedeki rakiplerine karşı etkili oynaması çok zor.

Sonuçta; Galatasaray zirvede...

Ya da diğer bir değişle zirve ortaklarından biri ve haftaya Kadıköy'e, Fenerbahçe'nin puan olarak önünde gidiyorlar. Maçta hakemlik yönünden çok kritik pozisyonlar vardı. Alper Ulusoy'a sormak gerek; neden Gökhan Töre'yi ilk yarının sonlarına doğru ikinci sarıdan oyundan atmadı? Yine VAR hakemine sormam lazım;

Galatasaray'ın Adem'le attığı ofsaytta top rakipten çarpma olarak değil oynama olarak geliyor. Dolayısıyla bence gol verilmeliydi. Hele hele ilk yarının son anlarında bir pozisyon var ki ya ben yanılıyorum ya da VAR hakemi ağır gaflet içinde...

Kaleye çekilen şutta Seri'nin eli topu kesiyor. Penaltı ama ne hakem ne VAR farketmiyor.

Düdüğü çalıp soyunma odasına gidiyorlar.