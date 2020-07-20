Dünkü şampiyonluğun en önemli ıspatı 87. dakikadır... Maçın bitmesine 3-5 dakika kala Napoli'de oynamış Gökhan İnler ile Real Madrid'de oynamış Robinho yedek oyuncu olarak oyuna girmek için kenardalarsa söylenecek fazla bir şey yok. Doğru transferler, çok pahalı olmayan transferler ve camia bile olamamış bir takımın şampiyonluğu...

Belki hakem hatalarından en az etkilenen takım oldular. Rakipleri başta Trabzonspor olmak üzere zaman zaman hakem hatalarından muzdarip oldular ama dün Başakşehir hak etti demek durumundayız. Onlar için pandemi fazla bir şey farkettirmedi. Zaten pandemi öncesi 300-500 kişiye oynuyorlardı, dün de protokolde zaten o kadar adam vardı. Mevkiilerine baktığımızda kim ne derse desin Türkiye'nin en iyi kadrosu... 10 yıllık mazileri var. Sistem takımı oldular, rahat rahat oynadılar... Hiçbir oyuncu uzak ara yıldızlaşmadı ama sistem istikrarı şampiyonluğu getirdi. Bu şampiyonlukta her oyuncunun katkısı var ama ben Demba Ba derim. Beşiktaş'ın yolladığı, büyük takımların beğenmediği bir adam çok etkili oldu. Ayrıca İrfan Can gibi Türkiye'nin en güçlü oyuncusunu Gençlerbirliği'nden alıp çok önemli yerlere getirdiler. Skrtel, Fenerbahçe'den gönderildi, defansın yıldızlarından biri oldu. Ve gelelim Trabzonspor'a... Taraftarlarına inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşattılar. Kaybetmemeleri gereken maçları komik bir şekilde kaybettiler. Mesela dün akşam. 3-1 öndesin, Kayseri'nin atacağı bir gol belki de İstanbul'dan beraberliği getirecek ve son 20-25 dakikada 3-1'den 4-3 kaybediyorsan tüm camia çuvaldızı önce kendine batırmalı. Kaybedilen Ankaragücü, Denizli maçları ile berabere biten Antalya maçlarını da saymıyorum bile. Çoğunda öne geçip kaybettiler.