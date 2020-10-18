Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir toparlanmış ama geçen sezonun son anlarına kadar şampiyonluk kovalayan Trabzonspor'un durumu içler açısı. Özellikle Trabzonspor açısından olay üzücü. Tamam, Nwakaeme ve Ekuban hasta olabilirler. Ama Trabzonspor'un bu kadar top kaybeden, plansız ve programsız oynaması kabul edilemez. Maçın başında birkaç pozisyon buldular, hepsi bu kadar. Ve maç dengelenmiş iken Baker'ın ukalalığı yüzünden Trabzonspor golü yedi. Aşırtıyım dedi, beceremedi. Sonrasında da İrfan Can kaptı, önce vurdu sonra döndü ve sonra da çok güzel bir yere tam köşeye bıraktı. Baker gibi futbolcunun böylesine saçma sapan hareket yapması kabul edilemez. İkinci yarıdaysa sahada sadece Medipol Başakşehir vardı. Trabzonspor'u sürklase ettiler. İstedikleri gibi oynadılar. Ve Edin Visca daha önce oynadığı maçlarda hatırladığımız çaprazdan müthiş bir gol attı. Ve böylelikle de maç bitmiş oldu. Tuhaf olan şu; Medipol Başakşehir'in yedek kulübesine bakıyoruz olağanüstü. Hangi takıma koyarsan koy direkt oynayabilecek oyuncular. Ama Trabzonspor öyle mi? Hem kalite eksik hem de organizasyon eksik. Kim ne yapacağını bilmiyor. Medipol Başakşehir'in zaten toparlanması gerekiyordu. Onlar da hâlâ söylüyorum puan olarak geride olsalar bile kadro kaliteleriyle şampiyon adaylarından birisi. Ama geçen sene olan Trabzonspor'un yerinde yeller esiyor ve geleceği de pek parlak görünmüyor. Genç bir hakem vardı. Fena da maç yönetmedi. Bazı hataları var ama deneyim kazandıkça ileride çıkacağı maçlarda çok daha iyi olur.