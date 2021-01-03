Son haftaların çıkış yapan Galatasaray'ı dün gece yaralı Antalya'ya takıldı. Aslında ilk yarıya baktığımız vakit, tek kale oynayan bir Galatasaray vardı. Ama pozisyon üretemediler. Özellikle sağdan Linnes, soldan Saracchi sürekli rakip defansın arkalarına sarkmalarına rağmen yaptıkları ortalara vuracak adam bulamadılar. Temel sebebi Galatasaray'da santrfor olarak oynayan Oğulcan'ın tecrübesiz oluşu ve rakip stoperler arasında kaybolması. İlk yarıda sadece Belhanda'nın mükemmel şutu ve mükemmel kurtaran Boffin vardı. İkinci yarı Galatasaray atacak diye düşünürken devreye hakem girdi. Emre'yi son derece hatalı bir kararla oyundan attı. Üstelik VAR hakemi "Kararın yanlış, tekrar bak" diye davet etmesine rağmen Bitigen kararını değiştirmedi. Üstelik ikinci yarıda oyuna giren Falcao sakatlanıp çıkınca Galatasaray durdu.

Acı olan şu... Galatasaray 11 kişi devam etse belki yine kazanamayabilirdi ama Başakşehir-Fenerbahçe maçında rakibin kavalına basan Gustavo oyunda kalıyor, hem de VAR hakemi davetine rağmen. Dün gece rakibin aşil tendonuna basmayan, bileğine basmayan sadece uzattığı ayağa temas eden Emre oyundan atılıyor. Üstelik her iki pozisyonda da VAR daveti var

Hakem çok ama çok kötü bir maç yönetti... İlk yarıda vermedikleri, sarı kartlar, Emre'yi hatalı atışı, manasız faullerle maça damgasını vurdu.

Diğer tartışma konusu da Falcao... Çok yazık. Ayağı kopmuş olsaydı uzardı... Takımının ona en çok ihtiyacı olan maçta 28 dakikada "Sakatlandım" deyip çıkıyor. Üstelik kazandığı ciddi bir servet var. Galatasaray şampiyonluğu kovalamak istiyorsa mutlaka çok iyi bir santrfor almak zorunda.