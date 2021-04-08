Beşiktaş; güle oynaya, elini kolunu sallaya sallaya, herkesin "Acaba takılır mı" diye beklediği Aytemiz Alanyaspor maçını çok rahat geçti. Fakat dün gece sahada futbolun doğal akışına uymayan, tuhaf görüntüler izledik. 40 yılınızı futbola verdiğinizde bazı şeyler "Ne oluyor ya" dedirtiyor... Tamam Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın 3 asisti ile kazandı... Cenk Tosun yine oynadığı maçta golünü attı... Beşiktaş'ın ilk yarıda 3 topu direkten döndü ama Alanyasporlu Babacar'ın özellikle boş kaleye atamadığı toplar var. Ayağının yanlış yeriyle vurdu desem, değil... Açı kapalıydı desem o da değil... Hele ikinci yarıda kaleci Ersin çıkmayıp hata yapınca sağdan inen Alanyalı, kaleyi cepheden ve 5 metreden gören, kalede kimsenin olmadığı pozisyonda topu dışarı attı. Maç o zaman 1-0'dı... Alanyaspor gelmeye başlamıştı. Top döndü, Ghezzal'a geldi, biraz falsolu ama yumuşak vurdu. Kaleci Marafona'nın önünde kimse yok. Top kimseye çarpmıyor ama Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor ve Beşiktaş'ın ikinci golü geliyor. Bu aykırı pozisyonlarla birlikte hiçbir şey ima etmiyorum. Formsuzluk deyip, gülümseyerek geçiyoruz...

Beşiktaş yorgun... Bu da çok doğal. Fakat dün geceki 3 puan, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında çok derin bir soluk almasına yaradı. Aytemiz Alanyaspor ise büyük bir düşüş içinde.

Gelelim karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e... Bir-iki sarı kart verebilirdi. Ama oyun genelinde başarılı buldum. Alanyaspor'un attığı gol öncesinde bariz bir faul var. VAR hakeminin daveti yerindeydi ve gol iptal edildi.