Çok garip bir maç izledik. İlk yarı 5-6 olacak maç, ikinci devre bir anda kritiğe giriverdi. İlk yarıya bakıyoruz, fevkâlade bir Fenerbahçe… Top kontrolü, dikine oynama, yakalanan pozisyonlarla belki de sezonun en iyilerinden biri. Üstelik rakip Kasımpaşa, izleyenlere, "Bu nasıl bir takım" dedirtecek kadar kötü. Üstelik Fenerbahçe 5-6 atması gereken ilk yarıyı da 3-1 önde bitiriyor. Ayrıca yediği de Kasımpaşa'nın attığı bir gol değil. Harun'un, Kasımpaşa'nın önüne bırakıp "Al sen at" dediği bir pozisyon.

İkinci yarı bir şeyler oldu. Fenerbahçe, 'oyunu kontrol edeyim' dedi hem oyun üstünlüğünü hem de pozisyon üstünlüğünü rakibe veriverdi. Kasımpaşa aslında yine oynayamıyor. Gelemiyor ama bir defa geldiler orada da Harun geçen hafta yaptığı pozisyona benzer bir penaltı yapıverdi. Bu tür maçlar kopmadığı sürece sıkıntı. Skor 3-2 oldu, üstelik 15 dakika daha var. Bu da beraberinde Fenerbahçe'ye manasız bir panik yaşattı. Kasımpaşa'ya da bitkisel hayattan çıkma fırsatı verdi. İşte son 15 dakika Fenerbahçe puan kaybetseydi sadece puan kaybetmeyecek, sadece şampiyonluğu kaybetmeyecek yılın en büyük futbol enayiliğine imza atmış olacaktı. Olmadı… Şanslı mıydılar? Hayır… Çünkü Kasımpaşa ne puan alacak futbol oynadı ne de gol bulabilecek pozisyon yakaladı. Sonuçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı takip ediyor. Görünen o ki son düdüğe kadar da takipte kalacaklar.

Hakem Fırat Aydınus mükemmele yakın bir maç yönetti. Gerçekten vücut dili, disiplini ile kusursuzdu. Verdiği iki penaltıda da haklı. Tek tartışılacak pozisyon ikinci yarıda Kasımpaşalı oyuncunun arkadan itilmesi. Görünüşte penaltı gibi görünüyor. Ama o kadar flu ki.