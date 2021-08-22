Önce geceye damgasını vuran olaydan bahsedelim. N'Sakala birden yığılıverdi... Pek tabii ki aklımıza kötü şeyler ve en son Avrupa Şampiyonası'nda Danimarkalı Eriksen'in yaşadıkları geldi. Maça baktığımızda ise şaşırtan taraf Beşiktaş... Geçen haftaki Beşiktaş'ın yerinde yeller esiyor, aynı şekilde geçen haftadan çok farklı mücadele eden bir Gaziantep izledik. Antep çok iyi kapandı. Kaptığı toplarla da süratle kontratağa çıkabildi. Peki Beşiktaş ne yaptı? İlk yarıda koskoca bir hiç. Ne şut attılar, ne kenarlara inip orta yaptılar ne de forvet arkasından adam eksiltip araya oynayabildiler.

Zaten böyle araya oynayabilecek pek fazla da oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Süper Lig'de geçen haftanın iyi oyuncusu N'Koudou ilk yarıda sahada olmadığı için ikinci yarıda oyuna Larin girdi. Aslında Larin hareketlilik getirdi. Sürekli hareket halinde defansın dengesini bozdu. Sergen Yalçın baktı böyle de olmuyor, kenarda bulunan çok ama çok önemli silahları sahaya sürdü. Batshuayi, Alex Teixeira ve Gökhan Töre bir anda sahaya giriverdiler. Aslında bu tür değişiklikler iyiymiş gibi görünse de bazen tüm takımın dengesini bozabilir. Sonuçta Beşiktaş, iyi oynamadığı hem de hiç iyi oynamadığı, pozisyon bulamadığı bir maçı kazanamadı. Gelelim Ümit Öztürk'e....

Bence ilk yarıda Kenan Karaman'a yapılan bir penaltı var. Kenan'ın arkası dönük, Antepli oyuncu atlıyor, Kenan topa vuruyor ama Antepli oyuncu da Kenan'ın ayağına arkadan vuruyor. Penaltı olmalıydı, VAR bile devreye girmedi. Yine ilk yarıda çok amatörce bir hata ile elektriğin yükselmesine neden oldu. Faulü önce Beşiktaş lehine verdi. Herkes yerini aldı ama birden muhtemelen yardımcılarının uyarısıyla kararını değiştirdi. Hiç gereği yoktu. İlk anda doğru kararı ver, aradan 30 saniye geçmiş karar değiştirince maç anlık olarak gerildi.