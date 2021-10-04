MHK patronu olsam Ali Palabıyık’a devre arasına kadar maç vermem. G.Saray’ın golünden önce en az 3 faul var.

Rize'de Türk hakemliği adına kara bir gece yaşandı. 'Şu takım kollandı, bu takım kollandı' diye bakmayın. Bugün MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem. İlk yarı Rize'nin golünden önce Berkan'a faul var. Formasından çekiliyor, Berkan geride kalıyor, topu kaybediyor ve o top gol oluyor. Palabıyık Ali'den tık yok... VAR'dan da tık yok. Aynı Berkan ikinci yarıda ceza sahasında topu kaptırıyor, o da Rizeli oyuncuyu çekip düşürüyor, haklı olarak penaltı ve kırmızı veriyor ama Berkan soruyor, "Ben çekildim vermedin, ben çektim verdin." Gelelim asıl fiyaskoya... 8 dakika uzatma vermiş, Rize arka arkaya 3 korner kullanmış, maç bitmiş hâlâ oynatıyor. Bu arada Rize, G.Saray ceza sahası dışında faul kazanması gerekirken Ali faulü çalmıyor. Diagne alıp gidiyor, rakibinin suratını eliyle itip 2. faulünü yapıyor, sonra topla biraz daha gidiyor, Rize sol bekini boynundan tutup atıyor. Ortalıyor ve G.Saray'ın golü geliyor. Yani G.Saray'ın golünden önce en az 3 faul var. Sözüm ona VAR sistemi var. Yazıklar olsun.



SIFIR HATAYLA YÖNETTİ

Hakem Atilla Karaoğlan'ı çok beğendim. Sıfır hataya yakın maç yönetti. Kartlarını doğru kullandı. Başarılıydı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında iyi oynamadı. Çok garip Vitor Pereira'nın yaratıcı değil, kaleye çabuk giden oyuncularla oynamak gibi bir arzusu var. İlk yarı Fenerbahçe skor avantajı yakaladı. Berisha vurdu, top Tarkan'ın ayağına çarptı, yükseklik kazandı ve gol oldu. Devre biterken de Gustavo ikinci golü attı. Ama bu yarıya baktığımızda Kasımpaşa rahat gelmeye başlamıştı. Çok net pozisyonları olmasa da Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarında gördüğümüz rakibinin kafasını kaldırtmama özelliği azalmıştı. İkinci yarı çok kötüydü Fenerbahçe adına. Rakip Kasımpaşa her türlü geldi. Kendilerini umutlandıran golü de attılar ama puanı alamadılar. Aslında hafta içi oynanan Avrupa maçlarından sonra bu tür galibiyetler futbol kötü de olsa çok önemli. Sonuçta Fenerbahçe liderliği aldı ama futbolu sezon başındaki futbolu değil. Hakem Atilla Karaoğlan'ı çok beğendim. Sıfır hataya yakın maç yönetti. Kartlarını doğru kullandı. Başarılıydı.