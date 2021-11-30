Yahu Pereira! Ne kadron kadro, ne sistemin sistem! Bakma geçen hafta G.Saray'ı yendin, takımın başında kaldın… Gittin Olympiakos'a yenildin, dün gece de ligin en zayıf takımlarından birine puan kaybettin. Puan kaybından öte F.Bahçe'nin attığı gol dışında 'ah vah' dedirtecek tek pozisyon yok. Sahada o ana kadar topla en iyi oynayan, adam geçen ve golün de pasını veren İrfan Can'dı. Tuttun onu da oyundan çıkardın. Senin santrforun kim? Ferdi gibi önemli silahı hangi akla hizmet sağ bek gibi kullanıyorsun? Dün geceki maç F.Bahçe için lige tutunma maçıydı. Ama beraberliğe bile şükretsinler. İlk yarıda Mesut yanlış pas atıyor, Kim ağır kalıyor ve F.Bahçe amatörce bir gol yiyor…

Eskiden F.Bahçe, puan kaybettiği maçlarda bile özellikle 2. yarılarda oyunu domine eden taraftı. Ama dün gece öyle olmadı. Tek bir pozisyon; İrfan Can'ın ortası ve Serdar'ın kafası ile kazanılan 1 puan! Ama maça baktığımızda F.Bahçe belki de 1 puanı bile hak etmedi.

Pereira; devre bitiyor daha ideal ilk 11'ini oluşturamadı. Gerçekten F.Bahçe ne oynuyor bilmiyoruz. Belli ki yukarıdan gelen talimatlarla Pereira maaşını kaybetmek istemiyor. Mesut gibi oyuncuya 90 dakika dayanabiliyor ama maçı kurtarabilecek şutu, pası atabilecek İrfan Can'ı oyundan alıyor. F.Bahçe teknik direktörü bu kadar omurgasız olmamalı. Sonuç olarak F.Bahçe günbegün geride kalıyor, ligden düşüyor. Önce Avrupa gitti ve maalesef lig de bitiyor. Herkes sorunlu. Pereira da sorunlu, onu orada tutan yönetim de!

Sahanın en iyisi tartışmasız hakem Mete Kalkavan'dı. Benim kriterlerime göre çok ama çok iyi maç yönetti.