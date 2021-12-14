Galatasaray için dün gece lig bitti... Oyun olarak bitti, puan olarak bitti! Maça bakınca da koskoca 90 dakikada ve uzatmalarda bir tane pozisyonları yok. Haftalardır hakem mağduru olan Galatasaray dün de önemli bir mağduriyet yaşadı. Luyindama ile Muslera çarpıştı, ardından da gol geldi. Burada bir problem yok. Hakemin devam ettirmesi doğru ama bu pozisyondan önce Diagne'ye yapılan o kadar net bir penaltı var ki... Hadi hakem görmedi, VAR ne iş yapar? O penaltıyı verseler, Galatasaray öne geçecek, vermediler dönen top gol oldu ve Sivas kazandı. Hakem diyoruz ama Galatasaray 3 puanı hak edecek hiçbir performans ortaya koyamadı. Acı olan ligin bundan sonra Galatasaray için nasıl geçeceği. Daha ligin yarısı gelmeden havlu atmış durumda.



HAKEM FEVKALADE MAÇ YÖNETTİ

Fenerbahçe iyi oynadığı maçı yediği amatörce gollerle kaybetti. Şampiyonluk yarışında önemli bir yara ve camia açısından da sıkıntılı bir durum. Önce Gustavo'dan söz edelim. Yenilen iki golde de hatası var. İlkinde topu kaptırdı, Antepli 50 metreden gol attı. Penaltı öncesi yine Gustavo kaptırdı, frikik oldu. Ardından da penaltı ve Fenerbahçe gol atacağı dakikalarda hep gol yiyen taraf oldu. Mesela Crespo belki de hayatının maçını oynadı. Oyunun hiçbir bölümü için Fenerbahçe kötü oynadı, mücadele etmedi diyemeyiz ama defansif anlamda söylenecek çok şey var. Bu tür maçları bu şekilde kaybetmek moral bozucu ve yavaş yavaş ligden kopmak anlamı taşıyor.

Hiç kimse hakem demesin... Bana göre Atilla Karaoğlan fevkalade bir maç yönetti. Verdiği penaltı yüzde 100 doğru. Ferdi'nin acemiliği, panikle rakibine vurdu.