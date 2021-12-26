Trabzon'da iki takım da kaybetmemek için oynadılar. O kadar ki, oyunu sıkıştırdılar, taktik disiplinden ve oyunu daraltma felsefesinden asla vazgeçmediler. Trabzonspor kaybetmemeyi istemekte haklı. İlk yarının son maçı ve eksikleri var. Başakşehir de 'Önce kaybetmeyeyim, sonra olursa kazanırım' diye oynadı.

İlk yarıya bakıyoruz Trabzonspor'un direkten sekip dışarı çıkan iki topu var. Onun haricinde de maçta net pozisyon var mı, ben hatırlamıyorum. Ama hatırladığım bir şey var, Hamsik çok büyük oyuncu. İlk yarıda Cornelius'a öyle bir pas attı ki çok az kişi yapabilir. Aslında Cornelius da iyi vurdu ama top direkten dışarı gitti. Sonuçta iki takım da mutlu ve tabii ki hakem bana göre mükemmel maç yönetti. Bir kritik pozisyon var. Hasan Ali'nin eline çarpan top. Doğru, eline çarptı ama kasıt yok. El normal bulunması gereken yerde ve Hasan Ali vuramayıp eline çarpıyor. Bence penaltının tartışması bile olmaz.



GOLÜN ÖNCESİNDE FAUL YOK

Dün geceki maç gösterdi ki G.Saray'ın problemi üretememek, pozisyon bulamamak değil, çok fazla pozisyon vermek. Antalya gol atamadı ama yakaladığı pozisyonlara bakıyoruz, son paslarda ve son vuruşlarda biraz başarılı olsalar sonu çok farklı olurdu. Kerem tartışmasız yerli- yabancı Türkiye'de oynayan tüm oyuncuların en iyisi. Dün de muazzam bir gol attı. Kaleyi gördü, açıyı buldu ve mükemmel vurdu. Terim, Feghouli'nin üzerinde niye ısrar etmiyor anlayamıyorum. Attığı gol basit gibi görünse de o açıdan o vuruşu yapıp golü atabilmek çok kolay değil. Fakat bu sezon Galatasaray için bitti. Şunu da söylemek lazım, birçok yerli oyuncu büyük umutlar vadediyormuş gibi görünseler de asla büyük hedefler peşinde olan Galatasaray'ın oyuncusu değiller.

Hakem Ali Şansalan'ı çok beğendim. Çok iyi maç yönetti, Kerem'in attığı gol öncesi Mostafa'nın yaptığı hareket faul değil. Yerdeki sabit ayağına Antalyasporlu oyuncu kendisi takılıyor.