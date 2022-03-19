Trabzonspor, sezonun ikinci yenilgisini aldı. Kötü oynadı diyemem ama yaptıkları penaltılar, Trabzonspor'un mağlubiyetini getirdi. İlk yarı alıştığımız; sürekli topa sahip olan, pozisyon arayan ve Visca ile de karşı karşıya kaçıran Trabzonspor… İkinci yarı, çok şey değişti. Djaniny'nin asistinde Abdülkadir'in golü Trabzon'u öne geçirdi ama bu gol Rizespor için adeta kamçı oldu. Sağdan geldiler, soldan geldiler, ikili mücadelelerde sürekli ayakta kaldılar ve art arda iki penaltı golü ile bir anda öne geçiverdiler. Böyle ağır sahada art arda böyle gollerin gelmesi tuhaf. Hemen sonra da Djaniny ile Trabzonspor beraberliği yakaladı. Fakat son 20 dakika gördük ki daha çok isteyen, daha çok mücadele eden Rizespor'du. Ve uzatmalarda da Trabzonspor defansının hatası ile gelen bir penaltı daha… Bu mağlubiyet Trabzonspor'a dokunmaz. Yine şampiyon olacaklar. Ama 3 puan Rizespor'u az da olsa umutlandırdı. Hâlâ kurtarmaları çok zor görünüyor ama futbol bu… Hakem tasfiyesinden sonra Volkan Bayarslan art arda maçlar alıyor. Dün akşam da iyiydi. Bence verdiği 3 penaltıda da -ki üçünü de Rizespor lehine verdi- haklıydı. İlkinde Nwakaeme'nin topa sallayıp rakibin bileğine vurduğu tekme, net penaltı. İkinci penaltıda da topu elle kesen Trabzon defans oyuncusu var. Son pozisyonda penaltı çok açık. Kaleci Erce'ye verilen sarı kart da doğru ama burada itiraz, orta sahada Rizespor'un faul yapıp yapmadığıydı. Bence faul yok! Rizesporlu oyuncu kambura yatmıyor, faulü yapan Trabzonsporlu. Hakem avantaja bırakıyor, avantaj da penaltı ile sonuçlanıyor.