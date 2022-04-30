Fenerbahçe haftalardır çok iyi gidiyor. İsmail Kartal göreve geldikten sonra lig başlamış olsaydı herhalde şu anda Fenerbahçe uzak ara liderdi. Gerçekten de bu takım fizik olarak ligin sonuna gelinmiş olmasına rağmen mükemmel durumda. Böyle olunca da rakibe basıyorlar, ikili mücadele üstünlüğü kuruyorlar ve tempo yapıyorlar. Fenerbahçe ilk yarıda iyiydi. Maçın hemen başında da Nazım Sangare'nin akıllı bir pasıyla Rossi fırladı ve golü yaptı. Fakat ilk yarıda Fenerbahçe bazen hatta çoğu zaman aceleci davrandı. 'Çabuk oynayalım, kontra oynayalım' derken zaman zaman hatalar yaptılar. Biraz pas oyununa geçseler belki daha çok pozisyon bulabilirlerdi. İkinci yarıda da Fenerbahçe 60'a kadar iyiydi. Serdar Dursun penaltıyı kaçırdı, hemen akabinde de bir yan topta ayak içiyle sarı-lacivertlilerin golünü getirdi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Fenerbahçe 60'tan sonra durdu. Top kayıpları başladı ve ardından Antep'in golü geldi. Son yarım saat Fenerbahçe için çok sıkıntılı geçebilirdi. Fakat sahneye Zajc çıktı. Rakip ceza sahası içinde topu alışı, dönüşü, uzak köşeye kafayı kaldırıp bakması ve oraya ayak içiyle vurabilmesi tam bir kalite unsuru. Bu gol Fenerbahçe'yi rahatlattı ve sarı-lacivertliler, lig ikinciliği yolunda doludizgin devam etti.

Hakeme gelince… Sarper Barış Saka mükemmel maç yönetti. VAR'ın devreye girdiği anlar kusursuzdu. Serdar'ın kaçırdığı penaltıda karar doğru. Antep'in attığı gol, yardımcı tarafından iptal edilmesine rağmen VAR düzeltti. Ve son saniyedeki Tisserand'ın elle oynamasında da VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğru karardı.