G.Saray'ın artık 6 puanı var. Ama üç maça baktığımızda asla altı puanlık futbol oynamadılar. Bu altı puanın baş mimarı emektar Gomis... İlk hafta Antalya'da son dakikalarda giriyor, mükemmel bir vuruşla 3 puanı kazandırıyor. Dün gece de tekrar son dakika girip yine maçın sonlarında ceza alanı dışından mükemmel vuruşla G.Saray'a galibiyeti getiriyor. Bu iş böyle gitmez. G.Saray'ın 3 haftadır oynadığı futbol, Torrent döneminden de beter. Çok fazla oyuncu transfer edildi ama hâlâ eksikler var. Stoper eksik, sol bek eksik, Seferovic anlaşılmayacak biçimde durgun. Hele hele Kerem'e bir şeyler olmuş. Oynadığı kötü futbolun sebebi asla formsuzluk olamaz. Bakışları ve vücut dili büyük bir problemi gösteriyor. Ya özel hayatı ile alakalı ya da G.Saray ile yaşadıkları... İkinci yarı Mertens girdi, maç biraz hareketlendi. Ama maçın geneline baktığımızda G.Saray asla ve asla kazanmayı hak etmedi. Gole kadar yakaladıkları tek pozisyon maçın başındaki Seferovic'in kaptığı top. Koskoca Seferovic, o pozisyonda kaleye vurmuyor. Bu hatayı amatör futbolcu yapmaz, anlaşılır gibi değil. Abdülkerim dün gece de az kalsın takımı yakıyordu. Yine topla debelenirken rakip topa müdahale etti fakat G.Saray şanslıydı ki topu alıp golü atan oyuncu ofsayttaydı. Normal şartlar altında şu anda iki puanı bile zor olması gereken G.Saray altı puana sahip. Futbolun adaleti yok. Hakem Ali Şansalan oyun genelinde çok iyiydi. Kartlarını doğru kullandı. Keşke bir iki avantajı kesmeyip oyunu oynatsaydı.