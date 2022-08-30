F.Bahçe tel tel döküldü… Adını ve formasını bilmeyen biri olsa 'adeta mahalle takımı' der. Koskoca F.Bahçe 11'e 11 kötü oynadı, 10'a 11 kötü oynadı, 10'a 10 oynanırken çok daha kötü oynadı. Koskoca F.Bahçe 90 dakikada kaleye sadece 1 tane mi şut atar? Koskoca F.Bahçe bu kadar çok top kaybeder mi? Koskoca F.Bahçe bu kadar düşük tempo ile oynar mı? Kadro ile çok fazla oynanıyor. Kimin nerede, ne zaman görev alacağı belli değil. Bir de basit bir yerleşim hatasından gelen Konyaspor'un golü eklendiğinde yenilgi kaçınılmaz oldu. Valencia oyundan atıldı… Hakemin arkası dönükken kırmızı kart göstermesini anlayamıyorum. Valencia'nın bir hamlesi var ama asla şiddeti yüksek değil. Fakat pozisyonda hakemden çok bu ortamı sağlayan Valencia'nın sorumsuzluğunu eleştirmek lazım. Valencia kalsaydı F.Bahçe daha mı iyi oynardı? Ya da puan alır mıydı? Bilmek imkânsız ama dün geceki F.Bahçe'ye baktığımızda tek farklı mağlubiyet bile mükemmel sonuç.



BAYARSLAN MÜTHİŞTİ

Beşiktaş'tan özellikle ilk yarıda müthiş bir resital izledik. Muleka ve Weghorst müthişti. Weghorst belki büyük yıldız değil ama Türkiye'nin en etkili santrforlarından. Sadece gol atmıyor, attırıyor da. Mesela ilk golde benim diyen santrfor topuğu ile Muleka'nın önüne o topu öyle atamaz. Muleka, çok garip bir oyuncu... Ayakla atıyor, kafa ile atıyor, dün gece de omzu ile gol attı. Daha bu takımda Ghezzal, Josef, Atiba yok. Onların da oynama ihtimali ortaya çıktığında Beşiktaş, geniş kadrosu, kaliteli oyuncuları ile önemli favori haline gelecek. Tek sıkıntıları stoper. Necip sakatlanırsa ne olacak belli değil. Beşiktaş'ın kadro kalitesi, verimliliği, isteği ve arzusu onu ciddi favori haline getirmiş. Volkan Bayarslan'ın şansı son 1-2 senede açıldı. Hemen her maçı da çok iyi yönetiyor. Dün gece de 1-2 faul hatası dışında mükemmele yakındı.