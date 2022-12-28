F.Bahçe, sıkıntılı geçirdiği son 2 maç sonrasında tekrar eski haline dönüverdi. Özellikle bir ilk yarı oynadılar ki biz seyrederken yorulduk. Sağdan Osayi soldan Ferdi, Rossi… Hepsi Hatay'a çöktüler. Batshuayi çalışıyor, Arao çalışıyor ve F.Bahçe pozisyon üzerine pozisyon üretiyordu. Önce duran toptan King, arkasından da Ferdi-Rossi-Batshuayi ortaklığında gelen mükemmel bir ikinci gol… F.Bahçe acımasız bir pres yaptı. Sürekli alan daralttı, dönen topları aldı, Hatay birkaç kontrada da fazla bir şey üretemedi. İlk devre ciddi bir fark olurdu… İkinci yarı F.Bahçe işi rölantiye aldı. Diğer bir deyimle önde presi ve yüksek tempoyu bıraktı, dolayısıyla Hatay oynamaya başladı. Peki F.Bahçe pozisyon verdi mi? Pek verdiğini söyleyemeyiz. Maç biterken sonradan oyuna giren Serdar Dursun'un golü ile uzatmalarda da Gustavo Henrique'nin vuruşu skoru perçinledi. Önce Ferdi'yi kutlamak gerek. Her maç çok iyi oynuyor. Şu anda Türk futbolunun göz bebeği durumunda. 90 artıda bile depar atacak gücü ve ters pas verecek oyun görüşü var. Ne olursa olsun F.Bahçe istediğinde, hele rakip biraz kendisine göre zayıfsa boğuveriyor. Tıpkı dün gece ilk yarıda yaptıkları gibi. Hakem için kolay maç oldu. Fakat ne olursa olsun bu tip maçlarda çalınan iki ters düdük maçı bunalıma sokar. Hakem Sarper Barış Saka da birkaç ufak hataya rağmen maçı başarılı yönetti diyebiliriz.