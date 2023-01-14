Galatasaray doludizgin yoluna devam ediyor. Dün gece bir ilk 45 dakika oynadılar ki evlere şenlik. Tabii bu evlere şenlik lafını Hatayspor için söylüyorum. Rakip ceza alanında cirit atmak nedir, rakip ceza alanında ortada sıçan oynamak nedir, Galatasaray bunun acımasız örneklerini gösterdi. Maça golle başladılar. Kerem, rakip defansın kafasından seken topla soldan ilerledi, çok güzel dibine girdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi.

İkinci gol yine ceza alanı içinde pas trafiği ve pas zamanlaması açısından örnek niteliğindeydi. İcardi, Dubois'e bıraktı, o da Mata'ya 'al da at' dedi. Aslında devre 1-0 bitecekken uzatmalarda Mata'nın attığı ikinci golle birlikte maç kopuverdi.

Çok garip, herkes 'İcardi gol attı mı?' diye soruyor, hayır atmadı. 'Asist yaptı mı?' diye soruyor, onu da yapmadı ama Galatasaray'ın ilk yarıdaki 3 golünde de İcardi olayların içinde. Arjantinli ya asist öncesi pası verdi ya da kafa topunda rakibi bozdu ve çok etkili oldu.

Galatasaray'da dostluk da çok iyi. Gomis'in attığı 4. golden sonra ona büyük şevkle koşan İcardi. Gomis oyuna giriyor, en ufak afra tafra yok, diğerleri de öyle. Sonuçta G.Saray, rahat kazandı ve devreyi lider kapattı.

Gelelim Hatayspor'a… Allah yardımcıları olsun, çok ama çok kötüler. Bir-iki defa çıkmaya çalıştılar, başaramadılar. Defans yapalım dediler, onu da yapamadılar ve ciddi anlamda küme düşme potasındalar.

Hakem Kadir Sağlam için kolay maçtı. O da bir-iki korner, aut hatası dışında çok iyi maç yönetti. En önemli artısı sükuneti ve olumlu vücut dili.