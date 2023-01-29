Galatasaray çok tuhaf bir takım. Kötü de oynasa, iyi de oynasa kazanabiliyorlar. Takım oyununa baktığınız vakit, müthiş bir organizasyon var mı? Hayır ama gol şansı çok yüksek, müthiş oyuncuları var. İlk yarının son dakikasında penaltı kaçıran Galatasaray, hemen ardından bu sefer Giresunspor kalecisinin topu elinden kaçırmasıyla Mertens ile golü buldu. İkinci yarı atmayan oyuncuların hemen tamamı gol attı. G.Saray sanki sadece 3 puan kazanmıyor, psikolojik üstünlüğü de ele alıyor. Maçta çok kritik pozisyon vardı. Verilen penaltı bir ayağa basma nedeniyle olsa da top İcardi'den uzaklaşmış, Giresunlu oyuncunun önüne gelmiş, gayri kasti bir basma var. Penaltı değil diyemiyorum ama futbolun doğal mantığına ters bir penaltı. Ayrıca Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesi İcardi'nin çıkışı 'ofsaytımsı'… Gülmeyin, çünkü yayıncı kuruluş bu çıkışı tam veremedi. Ayrıca Dubois'in attığı gol öncesi Giresunlu faul kullanırken tam arasında bir G.Saraylı var. Ayağını tam açamıyor, top kısa düşüyor ve ardından da topu G.Saraylı kapıp Dubois'e aktarıyor, o da golü yapıyor. Bu da önemli bir hata.

***

HAKEM KÜÇÜK İYİYDİ, TRABZONSPOR KÖTÜ



Trabzonspor şaşırtmaya ve özellikle deplasmanda büyük hayal kırıklıkları yaşatmaya devam ediyor. Dün golü erken buldular, ikinci yarının hemen başında da Siopis'in topu direkten döndü ve ardından her şey Trabzonspor için simsiyah oluverdi. Art arda iki gol yediler. Basit goller… Yerleşim hataları var, kademe yanlışları var ve özellikle ikinci yarıda tamamen sahadan siliniverdiler. Hatayspor her geldiğinde ya gol buldu ya da çok ciddi pozisyonlar.

Aslında Trabzonspor'un en büyük problemi, temposuz oynaması. Ayrıca çok önemli atak oyuncuları olmasına rağmen gol üretmekte zorlanıyorlar. Mağlup duruma düştükten sonra da fazla bir şey yapamadılar. Son bölümde Erce'nin kurtardığı müthiş pozisyon dışında Trabzonspor'un neredeyse pozisyonu yok. Trabzonspor günbegün şampiyonluktan uzaklaşıyor. Hatayspor ise hayati derecede bir 3 puan aldı.

Hakem Zorbay Küçük, iyi maç yönetti. İlk yarıda da VAR müdahalesiyle Hatay'ın golünü iptal etmesi doğru karardı.