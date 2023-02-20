Türkiye Futbol Federasyonu 5 Mart'a kadar transfer için izin aldı. Takımlarımızın transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray büyük maliyetli, önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın sessiz sedasız bitirdiği transferler var. Ne diyorsunuz bu gelişmeler için? Transfer gerekli mi?

Galatasaray şu anda puan olarak avantajlı. Kadroya katılan Nicolo Zaniolo kağıt üzerinde çok başarılı bir transfer olarak gözüküyor ama özellikle yabancı futbolcularda adaptasyon tam bir soru işareti. Aslında Galatasaray'ın Zaniolo'ya ihtiyacı var mıydı, bu da tartışılır. Zaniolo kimi kesecek? İcardi mi, Kerem mi, Mertens mi? Üstelik Galatasaray sadece Türkiye kulvarlarında yarışıyor. Fenerbahçe'ye gelince, fark onları artık yavaş yavaş kaygılandırıyor. Hem puan farkı hem de Galatasaray'ın son haftalarda yakaladığı ciddi psikolojik üstünlük var.









STATLAR ACİLEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ



Ülkemizde derin acılar yaşatan iki depremle karşı karşıya kaldık. Kenetlendik, yaralarımızı sarmaya başladık. Spor dünyası da çok destek veriyor. Duygularınız nelerdir?

Önereceğiniz bir şey var mı? Duygular tarif edilir gibi değil. Gerçekten Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket. Kayıplar çok fazla, maddi kayıpları saymıyorum bile. Artık yavaş yavaş hayat normale dönmeye başlayacak. Futbol da bunlardan biri. Ama bu demek değil ki deprem gerçeğini göz ardı edelim. Özellikle riskli şehirlerde, riskli binalarda yaptırımlar artırılmalı. Aslında bu söylediklerimi herkes anlatıyor zaten. Özellikle fay hattında bulunan şehirlerdeki statların acilen tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Zira bilhassa İstanbul'da bir maçta 40-50 bin kişi olabiliyor. Allah korusun, maç esnasında yaşanacak bir deprem çok daha büyük acılara sebep olabilir.









JORGE JESUS ŞAMPİYON OLMAZSA DURMAZ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya basınında haberler çıkıyor. Portekizli teknik adam sizce de Brezilya Milli Takımı'nın teklifini kabul eder mi?

Şu anki tabloya baktığımızda Jorge Jesus bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak gibi görünüyor. Şampiyon olamazsa önümüzdeki sezon Jesus'un Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünmüyorum. Brezilya mı yoksa başka bir yer mi olur, onu bilemem. Jesus'un Fenerbahçe'de devam edebilmesi, takımı şampiyon yapmasıyla direkt olarak bağlantılıdır.









'AHMET SUAT ÖZYAZICI STADI'NI GÜNEŞ DE İSTER



Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybettik. Türk futbolu ve Trabzon için çok değerli bir isimdi. Neler söylersiniz?

Ahmet Suat Özyazıcı kelimenin tam anlamıyla bir efsane, bir şeref abidesiydi. Trabzonspor'u Süper Lig'e çıkarttı, defalarca şampiyon yaptı, Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Ali Kemal Denizci, Kemal Serdar, rahmetli Cemil Usta gibi birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı, çok az bir süre Sarıyer ve Bursaspor'u çalıştırdı ama hayatının sonuna kadar şerefli yaşadı. Bence Trabzon'daki stadın adı Ahmet Suat Özyazıcı olmalı. Belki bu Şenol Güneş'i üzebilir ama eminim o da 'Benim mi yoksa Ahmet hocanın adı mı bu statta olmalı?' diye düşündüğünde inanıyorum ki Özyazıcı'nın adının verilmesini ister.







F.BAHÇE SON MAÇA KİLİTLENİR



Lig 3 Mart'ta yeniden başlıyor… Yoğun bir maç takvimi var. Şöyle bir baktığınız zaman bu maratonu kim hızlı koşabilir? Hangi takımlara daha fazla şans veriyorsunuz? Galatasaray, avantajını korur mu?

Görünen o ki şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek. Belki Başakşehir zorlar. Ama Adana Demirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un zorlayabileceklerini hem oynadıkları futbol hem de oluşmuş puan farkı nedeniyle düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sanırım tek hedefi, ligin son maçı olacak. Zira son maçı Galatasaray ile oynayacak. Bu müsabakaya Fenerbahçe 2 puan geriden girse bile kazandığı an şampiyon olabilir. Bakın 3 puan demiyorum çünkü Fenerbahçe kazansa bile ilk maçı 3-0 kaybettiğinden dolayı ikili averajda avantajı sağlayamayacak. Sonuçta Galatasaray az kayıplarla ligi tamamlamak, Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybetmesini isteyecek ve yine görünen o ki ligimiz haziranın ortalarına sarkabilir. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları var. Dolayısıyla hafta arasında maç oynatmak kolay değil.