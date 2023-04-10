Atilla Karaoğlan bu ülkenin iyi hakemlerinden biri. Aboubakar’ın hareketinde formadan çekme var

Beşiktaş dün gece kalitesiyle kazandı. Aslında Giresunspor maça çok iyi başladı. İlk 20 dakika top yapan, çabuk çıkan ve bu arada da Rijad Bajic'le de golü buldu. İşte bu golden sonra Beşiktaş, maçı oynadığını fark etti, uyandı, belli oranlarda Ghezzal sahneye çıktı ve devreyi galip bitirdi. İlkinde Salih, presi yapıp topu kazandı, kaleye vurdu ve Beşiktaş penaltı kazandı. Bu golden hemen sonra da Aboubakar'ın mükemmel vuruş tekniği ile Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. İlk devreye baktığımızda Aboubakar'ın attığından daha kolay bir pozisyonu kaçırdığını görüyoruz. Ayrıca direkten dönen top da var.

İkinci yarı bu sefer belli oranda sahneye Fenerbahçe derbisinin kahramanı Redmond çıktı. Masuaku'dan aldığı pasla ceza alanına girip iki Giresunlu'nun arasından sıyrılıp, dar açıdan golü yaptı. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin en iyi geniş alan oyuncularının başında Redmond geliyor. Alanı buldu mu hem şut çekebiliyor hem de çok yaratıcı oluyor. Kim ne derse desin Masuaku bu ülkenin en iyi sol beklerinden biri. Tek eksikliği zaman zaman defansif olarak aksaması ve bazen de fanteziye kaçması.



SONUNA KADAR GİDER!

Beşiktaş, görünen o ki ikinciliği hatta daha fazlasını sonuna kadar kovalayacak. Kadro kaliteleri var mı? Var… Ama tabii ki Cenk'in sakatlığının ne şekilde gelişeceğini bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun Beşiktaş sonuna kadar devam edecek. Atilla Karaoğlan bu ülkenin iyi hakemlerinden biri. Dün gece de oldukça iyi bir maç yönetti. Belki bir-iki tartışmalı faul kararı var, bunlardan biri Aboubakar'ın rakibine yaptığı hareket. Çok net bir vurma görülmüyor, formadan çekme ve itme var gibi.