Galatasaray, hak ettiği mutlu sona çok net bir skorla erişmeyi başardı. Pek tabii ki bu tür şampiyonluklarda camianın başkanından, masörüne, çaycısına kadar herkes başrol oyuncusu olsa bile bence bu başarının bir numaralı şampiyonu oyuncu bazında İcardi'dir. Çok rahat, çok profesyonel goller atıyor. İnter ve PSG gibi devlerde oynayabilmek kolay değil. Dün gece attığı gol… Koşacağı yeri biliyor ve mükemmel tek vuruşu yapıyor. Yine ikinci gol… Koşacağı yeri buluyor, kafayı vuruveriyor. Ne Aboubakar'la ne de Valencia ile kıyaslanabilecek düzeyde değil. Özellikle oyun bilgisi ve vuruş tekniği bu ligin üzerinde.

Galatasaray ilk golü İcardi ile buldu, hemen ardından da Ankaragücü beraberliği yakaladı. Bu tür stresli maçlarda Galatasaray'ın 3. golü bulması çok önemliydi. Nitekim yine İcardi'nin kafasıyla öne geçildi. İkinci yarı her şey Galatasaray'ın istediği gibi gelişti. Top Ankaragücü'nde olsa da topla daha fazla oynamış olsa da Galatasaray haklı olarak kontratakları düşündü ve böyle bir kontratakta da Barış Alper'le maçı ve şampiyonluğu perçinleyen golünü attı.

Sonuçta Galatasaray hiç kimsenin reddedemeyeceği, anasının ak sütü gibi bir şampiyonluk kazandı. Aldığı yabancı oyuncuların ve yeni transferlerin neredeyse tamamı iyi çıktı. Takıma adapte oldu ve şampiyonluğa önemli katkı verdiler. Tartışılmayacak, toz kondurulmayacak bir şampiyonluk, Galatasaray camiasına hayırlı olsun.