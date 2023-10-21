"Doğruyu söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içiyorum. Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını göndermiş" açıklamanız dikkat çekti ve sosyal medyada ses getirdi. Nasıl bu kadar iddialısınız?







Bununla ilgili fazla detay veremem ama geride bıraktığımız nisan ayında, yanımda bir arkadaşım olduğu halde çok yetkili bir isim bunu bize söylemişti. Amacı kötü değildi. Lale Orta, televizyonda kimsenin izlemediği kale arkası ve yüksek açıdan çekilmiş bir görüntüyü, VAR odasında fark etti. Bu bilgiyi de VAR hakemi Koray Gençerler'den aldı.







Diğer bir deyimle, Koray Gençerler, Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi elle kontrolü yayıncı kuruluştan gelen detay görüntü ile tespit ettiğini Lale Orta'ya beyan etti. Orta da bu detay görüntüyü hakeminin haklılığını ispat amacıyla ve Fenerbahçe'yi rahatlatmak gayesiyle sarı-lacivertli kulübün en yetkili ismine yolladı. Buradaki amaç, hakeminin haklılığını ispat etmek ama şekil yanlış.



GEÇEN SENEKİ DERBİDE OLANLARI UNUTMAYIN



Galatasaray-Beşiktaş derbisinden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Tüm yıllara baktığımızda derbilerin sonucunu önceden kestirebilmek mümkün olmuyor. Galatasaray- Beşiktaş maçında favori, Galatasaray… Kendi evinde oynuyor ve istim üzerinde. Kadro kaliteleri ortada. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğine gidildi. Tecrübesiz Burak Yılmaz önderliğinde sahaya çıkacaklar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. Geçmişe bakın; favorilerin ne kadar rahat kaybedebildiklerini görürsünüz. Galatasaray için bu sezon Türkiye'deki en ciddi maçlardan biri. Pek tabii ki Beşiktaş için de öyle. Kapalı bir savunma yapacaklar, kontrataklarla çıkıp gol arayacaklar. Unutulmasın ki aynı Beşiktaş, geçen sezon 10 kişiyle 1-0 mağlupken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yendi. Belki de geçen sezon bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki kırılma anıydı.



VAR ODASINA DA BAKMAK GEREK



Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu, doğru tercih mi?

Meler'in bu derbiyi yönetiyor olması Türk hakemliğinin iflasıdır. Eğer derbilerin yüzde 90'ını aynı hakeme, yani Meler'e yönettiriyorsanız Türk hakemliğinde güven ve kalite sorununu kabul ediyorsunuz demektir. Gelelim Halil Umut Meler'e; Türkiye'de de Avrupa'da da iyi maçlar yönetiyor.







Derbi karnesi fena değil ama artık sahadaki hakemden çok VAR odasındaki hakemleri de konuşmak lazım. Yıllara baktığımızda saha içinde hepimiz bazı şeyleri göremedik. Bu durumda VAR devreye girecek. Dolayısıyla son kararı sahadaki hakem verse de artık dünya futbolunda VAR hakemleri çok önemli hale geldi.